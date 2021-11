Le Barça clôture une semaine parfaite à Burgos

21/11/2021 à 21:48 CET

Le Barça a clôturé une semaine parfaite à Burgos en ajoutant la troisième victoire consécutive (69-83) après les deux de l’Euroligue contre le CSKA et l’ASVEL. Le Turc Sertac Sanli a été la clé de la victoire dans le dernier quart (19 points et 11 rebonds) avec un Jokubaitis efficace (18) et les Catalans continuent d’ajouter pour maintenir leur combat etn tête de la Ligue Endesa avec Madrid (9-2).

Encore sans Calathes, toujours avec des problèmes musculaires à la jambe, le Barça a rendu visite à un Saint Paul en mal de victoires (3-7) devant 8 000 spectateurs qui ont rempli le Colisée disposé à décentraliser le blaugrana dès le départ. Même si le Barça est arrivé en confiance après sa victoire contre l’ASVEL et est ressorti concentré, sans se laisser emporter par l’ambiance.

Bon début avec Nico Laprovittola dans un doux moment, menant l’équipe et obtenant de petits avantages (3-9) devant la volonté de San Pablo de courir à la moindre occasion.

L’azulgrana a gardé le contrôle malgré les retards des Burgos, qui sont restés proches, mais toujours en retard dans l’électronique. Le plus inquiétant a été la deuxième faute de Mirotic qui l’a emmené sur le banc, et sans succès dans le triple. Malgré cela, contrôle du jeu après un premier quart-temps un peu fou (16-21).

Jokubaitis prend le commandement

Avec Jokubaitis avec beaucoup d’importance (10 points à la mi-temps), Le Barça a voulu contrôler le rythme, réussissant à marquer par deux (15 sur 20) mais s’est fourvoyé dans le triple, ce qui ne lui a pas permis de creuser l’écart. Il a atteint un maximum de 8 après le panier de Kuric (30-38), résultat d’un bon travail sur le rebond offensif (8) cela a donné aux Blaugrana une seconde chance et de nombreux points.

Le lest pour Saras au premier semestre fC’était les triples, avec seulement deux coups sûrs sur 14 tentatives, avec 0 sur 4 pour Kuric et 0 sur 3 pour Mirotic, quelque chose de très inhabituel. Si certains d’entre eux étaient entrés, la différence serait plus confortable à la mi-temps (33-39).

A la reprise, el Le Barça a été lancé, avec deux triplés consécutifs. Dans les meilleures minutes des Catalans, Il semble qu’ils ont définitivement battu le match avec un +14 (33-47). Mais comme cela est arrivé à cette équipe, une certaine détente et une déconcentration ont eu un coût élevé.

Réaction de Burgos

Benite a mené la réaction de San Pablo Burgos, qui a augmenté l’intensité de deux degrés tandis que le Barça a concédé un 9-2. Avec le public en tête, les locaux ont une nouvelle fois cru que la victoire était possible pour se rapprocher de seulement quatre points en fin de quart (55-59).

Burgos n’a atteint qu’un seul but après le triplé de McGee (58-59). Même si le Barça n’a pas paniqué et avec deux triplés de Sanli, ceux de Jasikevicius ont retrouvé un peu de tranquillité à 5′ de la fin (58-67). Burgos a essayé, mais il n’y a pas eu de réaction locale face à un Barça qui a su clore le match, et avec la bonne nouvelle de profiter du meilleur match du pivot turc que tout le monde attendait depuis longtemps.