Le Barça condamné au troisième quart-temps avec un notable Pau Gasol

17/04/2021 à 20:05 CEST

Avec un excellent troisième quart-temps (28-17), Le FC Barcelone a battu BAXI Manresa ce samedi par 97-89 au Palau avec Brandon Davies et ses 21 points (+26) comme principale référence en attaque et avec le tout nouveau manager Juan Carlos Navarro dans la surface.

FC BARCELONE, 97

(24 + 29 + 28 + 16): Nick Calathes (3), Cory Higgins (16), Àlex Abrines (9), Nikola Mirotic (16), Pau Gasol (13) -partant cinq-, Brandon Davies (21), Víctor Claver, Rolands Smits (7), Adam Hanga (6), Kyle Kuric, Leo Westermann (2) et Pierre Oriola (4).

BAXI MANRESA, 87

(24 + 27 + 17 + 21): Frankie Ferrari (7), Rafa Martínez (12), Seth Hinrichs (12), Juampi Vaulet (3), Yankuba Sima (8) -partant cinq-, Makai Mason (16), Scott Eatherton (23), Dani García (5), Guillem Jou (3), Martynas Sajus et Eulis Báez.

ARBITRES

Jordi Aliaga, Jorge Martínez et David Sánchez. Ils ont signalé une faute technique aux locaux Àlex Abrines (15:37) et Cory Higgins (37:04) pour avoir quitté la piste en attaque et à l’entraîneur en visite Pedro Martínez (29:41) pour avoir protesté.

INCIDENTS

Match correspondant à la 32e journée de la ligue masculine de basket-ball d’Endesa disputé à huis clos au Palau Blaugrana.

Avec la première place entre les mains du Real Madrid presque définitivement, l’équipe du Barça a fait face à son dernier test tactile avant le deux premiers matchs de Quarts de finale de l’Euroligue face au Zenit de Xavi Pascual.

Pour sa part, BAXI Manresa termine une saison remarquable et il aspirait à remporter une victoire qui lui permettrait de dormir à la huitième place et de mettre la pression sur Unicaja dans leur duel difficile ce dimanche sur la piste de Lenovo Tenerife.

Des alternatives

Saras a de nouveau fait confiance à Pau Gasol comme partant et le double champion de la NBA a contribué quatre points, un rebond et un PIR +5 dans un départ égal tandis que le vétéran aussi Rafa Martinez devançait les Bages (8-9 à 4 heures ‘).

BAXI Manresa a interprété à merveille l’attaque locale avec une défense agressive avec pratiquement aucune erreur et avec un spectaculaire ‘3 + 1’ de Makai Mason a pris six points d’avance (13-19) à 3h11 de la fin du premier trimestre.

Nikola Mirotic, face à l’opposition de Yankuba Sima

| JAVI FERRÁNDIZ

Un triple à la table de Scott Eatherton et un grand panier de Martínez ont permis aux visiteurs de gagner trois points (21-24) en l’absence d’une dernière attaque de Barcelone qui s’est terminée par un 3 pointeurs avant de Brandon Davies (24-24).

Festival offensif

Le Barça a confirmé le pas en avant défensif au début du deuxième quart-temps et est parti de six points après cinq Rolands Smits consécutifs (35-29), auxquels les visiteurs ont répondu avec un jeu offensif tout simplement génial.

Avec une circulation parfaite et cinq points de Seth Hinrichs, le Manresa a égalisé le score (35-35 à 4:23 avant la mi-temps) et a pris les devants après un grand triple par Dani García, qui continue d’étonner après son “ atterrissage ” du LEB Oro (45-46 à 1h27 de l’entracte).

La dernière ligne droite du deuxième quart a été marquée par un échange de paniers qui a culminé Cory Higgins avec un triple incroyable sur la corne et très bien défendu qui a envoyé les deux équipes aux vestiaires avec un avantage local minimal (53-51) malgré la supériorité du visiteur dans le rebond (11-18).

Le Barça, au sommet

L’équipe du Barça a répondu aux demandes de Jasikevicius à la mi-temps (ils ont demandé plus d’intensité défensive) et terminé une course de 8-0 en seulement deux minutes dont 2 + 1 par Pau Gasol et Mirotic (61-51).

Pau Gasol a offert de très bonnes minutes

| JAVI FERRÁNDIZ

Avec sept points suivi d’un Pau qui a abandonné avec 13 (le meilleur score depuis son retour), le Barça a bouclé un sensationnel 22-7 partiel en 6h30 qu’il a boycotté avec deux triples Guillem Jou et un jusqu’alors refusé à Frankie Ferrari (75-65 ). “Vous avez très bien joué six minutes, mais six minutes ne suffisent pas”, a crié Saras ses joueurs dans le temps mort.

À partir de là, les habitants ont effectué six lancers francs d’affilée avec un colossal Brandon Davies qui était déjà à 19 points et +26 valorisation pour clôturer le troisième trimestre avec un 81-68 clair.

Le Manresa n’a pas abandonné

Malgré cette différence dans le tableau de bord, puisqu’entre Davies et le polyvalent Hanga ils l’ont porté à 17 points à l’aube du dernier quart-temps (85-68), BAXI Manresa est resté fidèle à son jeu et est revenu à seulement sept points après un dunk spectaculaire de Juampi Valuet avec lancer franc inclus et triple de Mason (87-80 avec 5:12 à jouer).

Cependant, le retour de Mirotic et une nouvelle accélération défensive dans les aides a permis au Barça de se réaffirmer à la deuxième place avec une victoire 97-89 contre un rival qui exécute toujours au mieux de ses capacités.