Le Barça confirme une défaite historique

28/10/2021 à 9h47 CEST

Le FC Barcelone a aggravé sa crise avec une défaite par le minimum devant un Rayo Vallecano agité, ce qui lui a causé des ennuis en construisant par derrière. Un seul but de Radamel Falcao dans le seul tir au but de l’équipe d’Andoni Iraola a suffi aux Catalans pour ajouter leur quatrième match consécutif sans gagner à domicile en Liga..

Les Catalans, qui occupent provisoirement la neuvième position du classement du championnat avec 15 points sur 30 possibles, Ils ont mis fin à une séquence de 13 matchs consécutifs en battant l’équipe madrilène avec une moyenne de 4,3 buts, l’équipe contre laquelle ils ont eu le plus grand nombre de matchs consécutifs gagnants.. Barcelone est tombé pour la première fois depuis la saison 2002/03.

13 – Le @FCBarcelona_es a remporté ses 13 derniers matches contre @RayoVallecano en Liga en marquant une moyenne de 4,3 buts par match, sa plus longue séquence de victoires consécutives contre le même rival dans la compétition. Tonifié. pic.twitter.com/znGmlS3rKN – OptaJose (@OptaJose) 27 octobre 2021

L’équipe de Ronald Koeman a une nouvelle fois montré les signes d’une équipe fragile, apathique et à court d’idées. Il avait plus de possession que le rival, il s’est approché plus souvent du but adverse et a même réussi à égaliser l’électronique sur penalty, mais le groupe n’a pas montré un niveau de jeu élevé et a confirmé sa grave crise sportive : Vous ne savez toujours pas ce que c’est que de gagner en tant que visiteur cette saison 2021/22.

Ronald Koeman, condamné

La énième défaite de Barcelone a mis fin à ce qui était un secret de polichinelle : La directive culé a supprimé l’entraîneur de l’équipe première, Ronald Koeman, particulièrement remarqué pour ses discours en conférence de presse et le mauvais chemin parcouru par l’équipe.. Après le départ de Leo Messi et la petite optimisation de ses ressources disponibles, le Néerlandais a terminé son temps d’entraîneur.

L’ancien sélectionneur des Pays-Bas est arrivé sur le banc du Barça après la défaite historique (2-8) contre le Bayern en Ligue des champions et a mené au total 67 matchs : 40 victoires, 11 nuls et 16 défaites.. Il a remporté la Copa del Rey la saison dernière, dernier titre de Leo Messi avec le FC Barcelone, et était aux portes de la Supercoupe d’Espagne et de la Liga.