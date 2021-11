11/03/2021

Le à 15:17 CET

Après avoir remporté la première place de son groupe en terres lituaniennes la semaine dernière lors du tour principal de la Ligue des champions, les diverses conditions et incompatibilités du tirage au sort avaient déterminé Quoi Le Barça connaissait déjà son destin en Tour Élite.

Par conséquent, il y aura quatre équipes qui s’affronteront en quatre groupes avec le prix du tant attendu Final to Four pour le premier de chacun d’eux, donc aucun échec ne sera permis.

A défaut de confirmation des dates et calendriers exacts, cette manche Elite se jouera entre le 29 novembre et le 5 décembre aucune marge d’erreur en passant seulement le premier de chaque groupe.

Il faut aussi se souvenir que Le FC Barcelone est l’actuel vice-champion du tournoi après avoir perdu une finale contre le Sporting de Portugal en avril qui semblait maîtrisée à la mi-temps avec une avance de deux buts.

Depuis l’annonce des lieux, le FC Barcelone savait déjà qu’un groupe trop dur ne leur correspondrait pas et que Je devrais me rendre dans la ville tchèque de Plzen faire face à une équipe qui s’est émerveillée au dernier tour dans le «groupe de la mort» et en laissant de côté l’italien Pesaro.

Le Barça connaît déjà ses trois rivaux en Ligue des champions

| FCB

Eh bien, le battage médiatique a déterminé que les deux autres rivaux de l’équipe dirigée par Jesús Velasco seront la Halle-Gooik belge (une équipe dans laquelle le mythique ex-Azulgrana Fernandao a joué un rôle important dans ses dernières années) et le slovène FK Dobovec cette vie compliquée à l’Inter il y a des saisons avec le Toledo sur le banc.

Dans la mesure du possible, Levante a également eu de la chance de savoir qu’il devrait être mesuré contre un joueur tête de série autre que le Barça. Et il était le pire, Sporting, mais la règle absurde qui empêche les Russes et les Ukrainiens de partager un groupe l’a conduit D avec Benfica, Hongrois Haladas et Ukrainien Uragan.

Le ‘groupe de la mort’ se déroulera dans le froid Tioumen d’où le génie Ferrao est arrivé au Barça avec la présence des Russes, le Kazakh Kairat, l’ACCS français qui a dirigé Jesús Velasco avec Carlos Ortiz l’année dernière dans leurs rangs et le Biélorusse Viten Orsha que le Barça a battu 5-1 la semaine dernière.

Enfin, dans le groupe B le champion actuel et grand favori pour le titre Sporting de Portugal Ils accueilleront également les Russes d’Ekaterinbourg (ils ont remporté le titre en 2008), le Croate Olmissum en plein essor et le Néerlandais Hovocubo comme rivaux.