Le Barça conspire pour remporter le dernier titre de l’année

10/06/2021 à 21:06 CEST

Le Barça veut le dernier titre en jeu de la saison, la Copa del Rey, et cette fois il le veut plus que jamais puisqu’en 2020 il n’a pas pu être joué en raison de la pandémie.

Pour l’avoir ce jeudi ils ont conspiré avant de partir pour la Galice, où se déroule la compétition KO. Après s’être entraînés pour préparer le duel contre Noia Freixenet, rivale en quarts de finale cet après-midi (20h45, Barça TV, Esport3 et OKliga.TV) et avec ce qui sera la cinquième fois qu’ils s’affronteront cette saison. L’équipe est partie en avion à Saint-Jacques-de-Compostelle puis a voyagé en autocar jusqu’à La Corogne dans le but de revenir avec le titre sous le bras, qui serait le numéro 24 de la section.

L’entraîneur Edu castro leur a demandé un dernier effort avant de partir en vacances et d’ajouter ainsi le quatrième titre de la saison après le OK Liga, la Supercoupe d’Espagne et la Supercoupe de Catalogne.

Cinquième fois qu’ils font face

«Nous voyageons en pensant que c’est un match, vendredi. C’est le dernier effort de la saison & rdquor;, a assuré Edu Castro. “Il n’y aura pas de surprises car nous nous connaissons beaucoup et quand une chose marche, le plus malin c’est de faire quelque chose de similaire & rdquor ;, se souvient le monsieur, qui est content de jouer sur une scène “où on respire le hockey et aussi où il y aura du public & rdquor;.

Pour sa part Sergi Fernández Il a assuré que « nous sommes arrivés avec beaucoup d’enthousiasme car c’est l’une des plus belles compétitions de la saison. Nous essaierons d’affronter le match de quart de finale contre Noia avec le maximum de garanties. N’importe quelle équipe peut être championne même si elle nous donne des favoris& rdquor ;.