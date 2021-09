Le Barça de Ronald Koeman se paie des centres à la surface

in

21/09/2021

Act à 10:19 CEST

Le FC Barcelone de Ronald Koeman a marqué un point contre Grenade lors de la cinquième journée de Liga après que Ronald Araujo soit venu à la rescousse avec un but dans les dernières minutes du match. Les Andalous ont pris l’avantage et ont interrompu le match en permanence, ce qui l’entraîneur néerlandais a décidé d’alléger en accrochant des ballons dans la surface.

Les Catalans, qui ont évité la deuxième défaite consécutive dans les phases finales du match, fait jusqu’à 54 centres à la surface pendant le match, le deuxième plus grand nombre depuis la saison 2005/06. Seulement par la main de Luis Enrique, ils ont dépassé la cinquantaine (55), lors d’un match contre Malaga en novembre 2016.

54 – @FCBarcelona_es a réalisé 54 centres dans la surface contre @GranadaCdeF, le deuxième plus grand nombre de l’équipe Blaugrana dans un match de LaLiga depuis 2005/06 (55 contre Málaga en novembre 2016). Bombardement. pic.twitter.com/6MvPDtqHWt – OptaJose (@OptaJose) 20 septembre 2021

Les Catalans ont tenté de démolir le mur nasride grâce à des joueurs comme Luuk De Jong, Ronald Araujo et, finalement, Gerard Piqué., qui est devenu une référence offensive dans la dernière ligne droite de l’accident. Un nouveau revers contre Grenade, comme cela s’est produit la saison dernière en fin de parcours, a déclenché les alarmes en code culé : l’équipe ne gagne pas et a perdu son identité.

Centre de la région, quelque chose d’inhabituel

L’arrivée d’un joueur comme Luuk De Jong le dernier jour de marché a ouvert le débat pour savoir si son profil correspondait ou non à l’idiosyncrasie du club.: un joueur spécialisé dans le tir, avec un grand jeu aérien et peu de maniement du ballon. Le Néerlandais a vécu ses premières minutes hier soir en tant que sauveteur de l’équipe : il est entré pour rehausser les centres de la surface et démêler le cadre défensif de l’équipe de Robert Moreno..

Le tirage au sort et le changement de stratégie tactique arrivent à un moment critique : Ronald Koeman est l’un des principaux points du mauvais jeu de l’équipe et de la douloureuse défaite face au Bayern en Ligue des champions.. Sa continuité n’est pas claire et de la direction sportive, ils semblent déjà travailler sur des solutions possibles à cette situation.