Le Barça, de tête aux quarts de la Ligue catalane

29/08/2021 à 00h01 CEST

Le FC Barcelone continue avec un pas très ferme dans la Ligue Catalane et ce samedi, il a scellé sa présence dans certaines salles qui se joueront mardi prochain à 19h30 à Sant Hipòlit de Voltregà.

RIF

FCB

GARATGE PLANA GÉRONE, 1

(1 + 0): Jaume Llaverola (p.), Moi Aguirre, Àlex Grau, Hugo Laguna, Gere Rovira (1) –cinq départ–, Gerard Pujol, Miguel Fortunato, Litus Sánchez, Marc Vázquez et Pau Fernandez.

FC BARCELONE, 6

(3 + 3) : Sergio Fernández (p.), Matias Pascual (3, 1p.), Pau Bargalló (1), Nil Roca, Joao Rodrigues (1) –partant cinq–, Sergi Panadero, Ignacio Alabart, Helder Nunes ( 1) et Kyllian Gil.

ARBITRES

Toni Ribó et Jordi Reverter. Ils ont montré un carton bleu à Gere Rovira. Fautes : 10-6.

BUTS

0-1, Matias Pascual, sur penalty (4′) ; 0-2, Helder Nunes (14′) ; 0-3, Matias Pascual (24′) ; 1-3, Gere Rovira (25′); 1-4, Pau Bargalló (30′); 1-5, Joao Rodrigues (44′) ; 1-6, Matias Pascual (45′).

INCIDENTS

Match correspondant à la deuxième journée de la Ligue catalane jouée à Pavelló Palau 2 (Gérone).

Après avoir battu Igualada Rigat 11-3 lors du premier match de la phase de groupes, Les hommes d’Edu Castro ont ajouté leur deuxième victoire dans le tournoi (1-6) sur la piste du Garatge Plana Girona.

Le grand protagoniste de la rencontre était Matías Pascual, qui a ouvert le score après quatre minutes en transformant un penalty dans la première étape en un triplé qu’il a complété avec ses buts au bord de la mi-temps et à cinq minutes de la fin.

Si dans le 11-3 visé de la première journée le Portugais Joao Rodrigues a brillé de sa propre lumière avec trois buts, cette fois c’était au tour de l’Argentin dans la meilleure démonstration qui tout le monde est déterminé à aller de l’avant pour atténuer la perte du « tueur » Pablo lvarez, signé par Benfica après une décennie à s’émerveiller devant les Palaos.

De retour au jeu ce samedi dans la capitale de Gérone, entre les deux premiers buts de San Juan Helder Nunes a fait le 0-2 de coup franc direct et aussi le Les débuts du jeune Kylian Gil, un attaquant de 18 ans qui a offert des touches de sa grande qualité comme l’a fait Uri Llenas il y a quelques jours dans un nouvel exemple que la base compte beaucoup.

Le Barça a entamé le nouveau parcours lancé

| FCB

Les locaux ont coupé les distances au bord de l’intervalle avec un coup franc direct que Gere Rovira a exécuté, mais le Barça n’a pas hésité et a scellé la victoire à la reprise avec buts de Pau Bargalló, Joao Rodrigues et référence de Pascual pour la finale 1-6.

A l’issue de la rencontre, l’entraîneur barcelonais Edu castro très positivement évalué un nouveau triomphe autoritaire qui est d’autant plus important que les jambes sont encore chargées suite au dur labeur physique de la pré-saison.

Edu Castro s’est retrouvé très satisfait de ses joueurs

| FCB

“Nous avons été très bons dans les lignes générales. Nous avons conservé les bons sentiments du match de l’autre jour contre Igualada et ce n’est pas facile de gagner sur ce terrain à cause de tant de différence. De plus, il faut garder à l’esprit qu’il s’agissait de notre deuxième match de pré-saison », a déclaré l’entraîneur.

D’ailleurs, qu’est-ce qui était le dernier match en tant que délégué de la grande Marc Gual, qui à 40 ans et deux étés après sa retraite a décidé de décrocher les patins pour relancer sa brillante carrière de joueur au Forte dei Marmi italien. Bonne chance, mythe!