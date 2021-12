Le Barca de Xavi affronte une égalité cruciale du Groupe E – heure du coup d’envoi, dernières nouvelles et couverture talkSPORT pour le choc de la Ligue des champions

Barcelone fait face à un rendez-vous avec le destin ce soir alors qu’il cherche à atteindre la phase à élimination directe de la Ligue des champions lors de son voyage au Bayern Munich.

Le Bayern a déjà obtenu la première place du groupe E, remportant cinq victoires sur cinq jusqu’à présent.

Le Barcelone de Xavi fait face à un affrontement crucial en Ligue des champions avec le Bayern Munich ce soir

Le Barça est deuxième et a deux points d’avance sur Benfica, qui accueille ce soir le club du bas Dynamo Kyiv.

Les géants de la Liga de Xavi doivent faire mieux que Benfica pour atteindre les 16 derniers de la compétition d’élite européenne.

Le Bayern a balayé Barcelone en septembre, s’imposant 3-0 au Camp Nou, et les Espagnols n’ont jamais gagné à Munich.

Bayern Munich v Barcelone: ​​commentaire talkSPORT

Le choc de la Ligue des champions aura lieu le mercredi 8 décembre et débutera à 20 heures, heure du Royaume-Uni.

Les commentaires complets de l’Allianz Arena seront diffusés en direct sur talkSPORT.

La couverture commencera à partir de 19h30 avec Ian Danter et l’ancien attaquant de la République d’Irlande David Connolly.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple StoreAndroid – Télécharger depuis Google PlayRadio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AMLA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

Les deux parties ont plusieurs problèmes à résoudre avant l’affrontement.

Le duo du Bayern Joshua Kimmich et Michael Cuisance sont en quarantaine tandis que Serge Gnabry et Leon Goretzka sont absents.

Lucas Hernandez est incertain avec un problème de cheville et pourrait rejoindre Marcel Sabitzer, Eric Maxim Choupo-Moting, Bouna Sarr et Josip Stanisic sur la touche.

Pendant ce temps, Barcelone restera sans Sergio Aguero.

Pedri, Sergi Roberto, Ansu Fati et Martin Braithwaite sont également absents.

Barcelone a besoin d’une énorme démonstration en Allemagne ce soir Bayern Munich contre Barcelone : qu’est-ce qui a été dit ?

L’entraîneur du Barça Xavi : « C’est un match décisif pour nous et nous avons notre propre destin entre nos mains. Si nous gagnons, nous avons fini.

« L’histoire nous dit que nous n’avons pas gagné à Munich, mais maintenant nous avons une chance de briser cette course.

« Nous avons une grande chance de réécrire l’histoire avec notre première victoire là-bas et nous attendons cela avec impatience.

« Ce n’est pas le meilleur endroit où nous pourrions nous trouver mais nous devons sortir avec confiance, essayer de dominer en ayant le ballon et en attaquant.

« Nous devons défendre en équipe et essayer de garder Robert Lewandowski hors de la surface car c’est là qu’il est décisif.

« Selon comment ça se passe, on verra s’il y a un miracle ou pas. Après le match, nous parlerons de ce que nous avons fait et si le Bayern nous a causé des problèmes. Je ne vois pas cela comme un miracle car ce n’est qu’un match et le Barça peut battre n’importe qui.

« Nous sommes prêts à concourir. J’espère que les récentes défaites ne nous affectent pas mentalement. Nous avons une tâche difficile et seule une victoire fera l’affaire.