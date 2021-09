Le Barça débute la Ligue Asobal avec plus d’inconnus

09/10/2021 à 21h20 CEST

La Ligue ASOBAL est de retour et démarre ce week-end avec des temps forts comme Barça-Logroño (samedi, 12h00), Bidasoa-Anaitasuna (samedi, 20h00) ou Fraikin le Granollers-Bada Huesca ce dimanche à 12h00.

S’il est vrai que l’équipe du Barça continue d’être la grande favorite pour le titre, puisqu’elle a conquis les onze dernières ligues d’affilée en exerçant une domination absolue sur la compétition, il est également vrai que cette année l’équipe a vécu une véritable révolution. avec des changements dans la direction technique, en passant par le banc et le staff.

Il faudra voir si Carlos Ortega est capable de maintenir le niveau exalté atteint par le Barça, surtout la dernière campagne 2020-21. Il ne sera pas facile de donner une continuité à l’hégémonie du Barça après des pertes importantes comme celles de Raúl Entrerríos, Cédric Sorhaindo, Aron Pálmarsson, Kevin Moller, Jure Dolenec, Àlex Pascual, Casper Mortensen et Diocou -situé à Rhein Neckar- et l’arrivée de seulement quatre recrues Melvyn Richardson, Ángel Fernández, Ali Zein et le gardien Leo Maciel, ce qui se traduit par une équipe plus courte qui a à peine eu le temps de se mettre en place.

Manque de temps pour assimiler de nouvelles idées

Les automatismes, clés de la domination écrasante des Catalans dans les compétitions nationales jusqu’à présent, ont disparu. Ortega recherche un autre style de jeu, plus statique et sans trop s’appuyer sur des transitions rapides, ce qui coûtera d’assimiler les Catalans qui jouent de la même manière depuis tant d’années.

Pour le moment, Le Barça s’est déjà vu souffrir en Supercoupe face à ABANCA Ademar, dans un match où il était toujours en remorque et n’a pu résoudre que dans les dernières minutes (30-27).

Ortega Il a déjà prévenu que l’important est de gagner des titres même s’il reste des points sur la route. Ce n’est pas ce à quoi le culé est habitué, qui a vu comment son équipe est même capable de boucler une saison entière avec une seule défaite en Europe. Sans aucun doute, une Ligue beaucoup plus excitante est présentée.

Haniel Langaro : « Il n’y a pas de meilleure équipe pour commencer & rdquor;

L’arrière latéral brésilien Haniel Langaro est convaincu que « Contre Logroño, ce sera un match très difficile et difficile. Certains joueurs ont changé mais ça suit la même ligne de jeu et il faut penser à la gagner. Je pense qu’il n’y a pas de meilleure équipe pour commencer la Ligue que Logroño car la semaine prochaine nous avons Flensburg donc commencer la ligue avec une équipe qui va nous obliger à nous battre se passera très bien pour nous & rdquor ;. Langaro admet qu’il se sent « très bien, petit à petit je m’intègre davantage à l’équipe et j’ai déjà hâte de commencer la Ligue et de faire de mon mieux & rdquor ;. Pour le Brésilien, qui a joué pour Logroño lors de la saison 16-17, « ce sera très spécial. Jouer pour une équipe qui est ma maison depuis une saison et demie sera toujours spécial.