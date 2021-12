Le Barça demandera d’organiser le Final Four de la Ligue des Champions

12/05/2021 à 22:07 CET

Dès son entrée dans son neuvième Final Four de la Ligue des champions, le Barça a travaillé avec le directeur sportif Jordi Torras et le directeur général Xavi O’Callaghan à la barre et Des sources du club ont confirmé à SPORT que l’organisation sera invitée à accueillir le Palau d’Esports de Granollers comme lieu ne pas pouvoir avoir le Palau Blaugrana en rendez-vous qui se jouera entre le 28 avril et le 1er mai, en attendant que l’UEFA précise sous peu les dates exactes et le cadre.

En tout cas, la présence dans ce Final Four de deux équipes portugaises telles que Benfica et l’actuel champion du Sporting ainsi que la solvabilité organisationnelle dont le pays voisin a fait preuve à plusieurs reprises ils désigneraient Lisbonne comme principale candidate. La dernière option serait la lointaine Sibérie Tioumen ou Moscou comme lieu alternatif.

« La qualification était un objectif prioritaire du club, le mien sur le plan personnel et celui de l’ensemble du personnel. Maintenant il faut changer de puce jusqu’en avril, mais maintenant il faut en profiter& rdquor;, a assuré Jesús Velasco à l’issue du duel contre le SK Interobal Plzen (1-3).

Le directeur sportif de la section, Jordi Torras, il était aussi très heureux et il a prétendu être libéré une fois qu’il a réalisé l’un des défis les plus importants de l’équipe dans cette première partie de la saison.

« C’était un objectif très important. Une fois qu’il est passé et que ces jours difficiles sont passés, maintenant nous pouvons enfin respirer et nous sommes un peu plus calmes », a déclaré celui de Sant Vicenç dels Horts.

Jordi Torras a souligné à quel point les qualifications ont été difficiles

Bien sûr, l’excierre mythique de l’équipe espagnole et du Barça entre autres équipes Il a avoué qu’en dehors de la piste « Je souffre beaucoup et je ne m’y habitue pas, mais ça a été un Tour Élite très compliqué contre des équipes qui ont de très bons joueurs et ils nous ont rendu les choses très difficiles.

« Nous avons mieux concouru que nos rivaux et c’était la chose la plus importante. En plus de passer, à quel point l’équipe a concouru, a conclu un Jordi Torras très satisfait qui a toujours souligné l’importance de gagner le billet.

L’autre équipe qui a obtenu son billet samedi soir était Benfica, qu’un magnifique Levante a fait souffrir jusqu’au bout. Après avoir devancé l’équipe de Lisbonne 3-0, les buts de l’Araça et de Rafa Usín à la 26e minute ont fait rêver une équipe de Granota qui a perdu deux buts sur la passe lors de ses débuts dans les compétitions européennes.

Matheus a été la grande sensation de l’Elite Round

La Finale à Quatre s’est achevée ce dimanche avec la dispute de la dernière journée dans les Groupes A et B. Dans le Groupe A, l’actuel champion du Sporting ça valait le match nul contre Ekaterinbourg à Lisbonne et ça a commencé à l’agonie (1-1) avec un but de Waltinho (le « génie » Prudnikov a fait celui des Russes).

Et en B, le Russe Tioumen avait besoin de marquer contre un Kairat contraint de s’imposer qui a fini trop de fois avec le Barça en finale de Ligue des champions à quatre, comme par exemple en 2015 lors de la finale de Lisbonne. Les Kazakhs ont pris l’avantage dans le Tsentralny avec un but d’Orazov, mais l’équipe dont Ferrao est arrivé au Barça a tourné le tableau d’affichage pour gagner 3-2 avec un « doublé » de Bruno Taffy (ancien joueur de la Ligue espagnole) et du Serbe Lazarevic.

Alors maintenant, la balle est dans le camp de L’UEFA, qui devra avant tout départager entre le favori Lisbonne et l’alternative de Granollers présenté par le Barça, même si Tioumen voudra sûrement aussi opter pour l’organisation. Nous aurons la solution sous peu.