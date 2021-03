Le Barça dépasse Alba Berlin de Aíto et prend l’avantage sur la piste dans les barrages

26/03/2021

Ce n’était pas le match le plus brillant pour le Barça, mais assez correct pour ajouter une nouvelle victoire au Palau, contre un dur Alba Berlin de Aíto (80-67) pour assurer l’avantage de la piste dans les play-offs. Première prix pour ceux de Jasikevicius, qui veulent clore la saison régulière en première position.

FCB

LEVER DU SOLEIL

Barça, 80 ans

(22 + 23 + 17 + 18): Calathes (2), Hanga (7), Abrines (-), Mirotic (26), Oriola (13) – équipe de départ -, Davies (12), Westermann (-), Smits (5), Martínez (5), Kuric (10) et Claver (-).

Alba Berlin, 67 ans

(23 + 17 + 18 + 9): Granger (4), Fontecchio (6), Delow (3), Sikma (9), Lammers (8) -start team-, Siva (8), Giffey (7), Eriksson (8), Mattiseck (-), Koumadje (6), Olinde (-) et Thiemann (8).

Arbitres:

Latisevs (Lettonie), Bissang (France) et Kardum (Croatie). Sans éliminé.

Incidents:

Match correspondant à la 31e journée de l’Euroligue disputé sans public au Palau Blaugrana de Barcelone

Le Barça n’est pas sorti avec l’intensité défensive habituelle, et Alba Berlin d’Aíto en a profité pour tenir tête à Jasikevicius.. Et c’est que dans la première salle, le match le plus fluide a été mis par l’équipe allemande, qui était toujours en tête face à un Barça «mou».

Un Thiemann réussi, aux côtés de Siva, a mené la défense du Barça tête la première, qui a pu rester dans le tableau de bord grâce aux triples de Sergi Martínez et Smits (22-23). Peu de concentration, avec des balles perdues, a permis à Alba de prendre plaisir à prendre la quatrième.

Dans le second, Kyle Kuric a immédiatement changé la dynamique avec huit points consécutifs, ce qui a déjà mis le Barça aux commandes (29-23). Les Catalans sont sortis avec une mentalité plus agressive et de la défense, ils ont commencé pour donner de la vitesse au jeu, avec un Mirotic hors du commun dans ces minutes (38-30).

Aíto a tenté de modifier le rythme des Blaugana avec la présence du ‘géant Koumadge (2,23) et son apparition a donné de l’air à son équipe., venu égaliser le duel après un triple d’Eriksson (40-40).

Mais le Barça a répondu avec l’Oriola toujours agressif et un autre panier Mirotic -le meilleur, avec 14 points jusqu’à présent-, passer de cinq à la mi-temps (45-40) dans un duel discret pour les Blaugrana, avec Gasol dans le groupe, en tant que membre officiel de l’équipe.

Patience jusqu’au bout

A la reprise, le Barça n’a pas pu ouvrir la différence qui lui donnait la tranquillité. (51-49). Apparu Davies, avec quatre actions presque consécutives, comme le joueur qui a tenté de donner de l’agressivité à l’équipe (60-52), mais il n’a pas eu beaucoup de soutien.

Et Alba, sans rien faire d’extraordinaire, mais en marquant ses tirs extérieurs, a réussi à rester « accro » au tableau de bord, avec les points d’Eriksson et Granger (62-58).

Sans faire un match brillant, mais s’il est efficace, le Barça a ouvert un écart contre les Allemands, qui ont perdu de la vitesse. Avec Mirotic en tête (26) et Calathes, dans les passes (11), l’avantage est passé à plus de deux chiffres (71-58) pour une autre finale confortable pour le Barça, cette fois, avec un prix supplémentaire.