Le Barça, des débuts nuancés dans le Tournoi Ripollet

03/09/2021 à 18:36 CEST

Le FC Barcelone suit immergé dans la pré-saison plus « sui generis » des dernières années en raison de l’absence des sept joueurs qui disputeront la Coupe du monde avec leurs équipes nationales (Dídac, Adolfo et Carlos Ortiz avec l’Espagne, André Coelho avec le Portugal et Ferrao, Dyego et Pito avec le Brésil).

Cela a motivé le nouvel entraîneur du Barça Jesús Velasco à n’avoir que cinq joueurs de l’équipe première dans ces premières semaines de travail. Ils sont le gardien Miquel Feixas, les Brésiliens Marcenio et Matheus, l’équipe de jeunes Bernat Povill et le russo-brésilien Leandro Esquerdinha, qui manquera le rendez-vous de ce week-end par précaution en traînant quelques petits désagréments.

Pour sa part, Le capitaine Sergio Lozano se rapproche de la décharge médicale, mais il n’est toujours pas un de plus dans le groupe et continue de travailler dans le but d’être à la disposition de l’entraîneur de Tolède le deuxième week-end d’octobre lors des débuts en championnat contre Palma Futsal.

Une bonne partie des sessions de formation ont été combinées avec la filiale dirigée par Xavi Closas et que la ligue de deuxième division débutera le week-end prochain à la Ciutat Esportiva contre le puissant Atlético Mengíbar.

Les débuts de cette première équipe de pièces poker seront également marqués par ces conditions et donc Le FC Barcelone jouera le tournoi Ripollet ce week-end avec deux équipes différentes.

Esquerdinha ne jouera pas dimanche contre Ripollet

| FCB

Ce samedi à 21h. la filiale de Barcelone sous le commandement de son entraîneur historique Xavi Closas Il a devant lui un test très difficile contre Emotion Saragosse de la première division, une équipe dirigée par David Marín et qui a été l’une des sensations l’an dernier, terminant septième et forçant le troisième match en quart de finale contre Palma.

Et le dimanche le ‘première’ de Miquel Feixas sous les bâtons, Marcenio, Matheus et Povill, qui renforcera le Barça B en clôture du tournoi contre l’hôte Ripollet à 18h00.

Toujours sous la supervision d’un Velasco qui a participé activement à la formation de la filiale, CLosas a souligné que la compétition contre une Primera “est une motivation pour nous cela nous permettra de voir notre niveau réel et si nous sommes très loin ou pas d’eux. Et s’entraîner avec des joueurs de l’équipe première est aussi un luxe, car nous apprenons des meilleurs et nous exigeons de donner le meilleur de nous-mêmes chaque jour pour être au niveau élite & rdquor ;.