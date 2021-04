Le Barça donne un autre festin offensif sur le court de Benidorm

09/04/2021 à 20:04 CEST

Le FC Barcelone continue de marcher en signant son objectif de certifier son onzième titre de champion consécutif dès que possible et ce vendredi s’est clairement imposé sur la piste BM Benidorm par 35-46 le lendemain, sachant que son rival en quart de finale de la Ligue des champions sera le biélorusse Meshklov Brest.

BEN

FCB

BM BENIDORM, 35 ANS

(15 + 20): Roberto Rodríguez (p., 1′-20 ‘), Borja Méndez, Ángel Rivero (3), Gonzalo Porras (5), Emil Feuchtmann (1), James Parker, Vicente Benito (3) -seven initiale-, Francisco Miguel Codina (ps), Adrián Nolasco (3), Ivan Nikcevic (3, 1p.), Iván Rodríguez (3), Jaka Spiljak (3, 1p.), Augusto Moreno (1), José Oliver (3) ), Jules Lignieres et Josep Folqués (7).

FC BARCELONE, 46 ans

(26 + 20): Kevin Möller (p.), Aron Palmarsson (1), Dika Mem (8), Domen Makuc (5), Ludovic Fàbregas (5), Aleix Gómez (6, 2p.), Àlex Pascual (1) ) -depuis cinq-, Cédric Sorhaindo, Blaz Janc (5), Jure Dolenec (4, 2p.), Raúl Entrerríos (4), Luís Frade (3), Timothey N’Guessan (1), Haniel Langaro (1) et Mamadou Diocou (2).

ARBITRES

Iniesta Castillo (valencienne) et García Rodríguez (andalouse). Ils ont exclu deux minutes aux locaux Vicente Benito (13:56), Jaka Spiljak (36:59), Jules Lignieres (42:21) et Adrián Nolasco (57:12); et les visiteurs Ludovic Fàbregas (33:16) et Aron Palmarsson (35:12).

NOTEZ TOUTES LES CINQ MINUTES

3-3, 5-10, 7-14, 9-17, 11-21, 15-26 (repos), 20-29, 22-31, 25-35, 29-39, 31-42 et 35-46 (final).

INCIDENTS

Match correspondant à la 27e journée de l’Asobal Handball League masculine disputée devant 150 spectateurs au Palau d’Esports Illa de Benidorm.

Dans un grand moment de jeu, l’équipe Blaugrana a été l’une des grandes occasions d’une première mi-temps vertigineuse dans lequel Benidorm a montré que la mauvaise séquence qui les a amenés à ajouter un seul point au cours des cinq derniers jours depuis leur chute en quarts de finale de la Copa del Rey n’est pas un accident.

Xavi Pascual a poursuivi sa philosophie de distribuer au maximum les efforts et cette fois, il a donné du repos à Thiagus Petrus et Luka Cindric, qui sera sûrement du match de mardi dans un duel plus exigeant à l’occasion de la visite au Palau del Bidasoa Irun, actuellement deuxième du championnat bien que déjà 11 points derrière les Blaugrana.

Malgré le fait que le “ quarante ans ” Ivan Nikcevic a maintenu le niveau avec deux buts de pénalité dans les premières étapes de l’affrontement (2-2), le Barça a immédiatement tiré avec trois buts par tête de Dika Mem et par Domen Makuc doubler les locaux au pas de 10 ‘(5-10).

Le leader absolu de toutes les compétitions nationales est resté un but par minute jusqu’à juste après la mi-chemin du premier acte (8-15), moment auquel deux buts consécutifs contre Blaz Janc et autre par Àlex Pascual a ramené l’avance de 10 buts pour la première fois (12-22 en 26 ‘).

Le Barça a continué d’augmenter son avantage au fil des minutes jusqu’à ce que fermer la première partie avec un 15-26 scandaleux après un but sur le klaxon de neuf mètres de long par l’ailier-ailier local polyvalent Iván Rodríguez.

Le jeune Domen Makuc a réalisé une rencontre remarquable

| FCB

L’équipe locale a maintenu la parité et a même dominé la partie de la seconde mi-temps grâce aux arrêts de Roberto Rodríguez et les exclusions consécutives de Ludovic Fàbregas et Aron Palmarsson (23-31 en 41 ‘).

Cependant, l’équipe du Barça n’a pas laissé son rival se rapprocher de huit buts et a même atteint l’avantage maximal de l’après-midi grâce à une arreón importante de Dika Mem (neuf buts) et aux buts contre lui. un Blaz Janc qui bouge comme un poisson dans l’eau dans cette facette du jeu (29-41 en 53 ‘).

Avec sept buts en huit tirs, L’équipe de jeunes du Barça, Josep Folqués, était la clé de sorte que l’équipe d’Alicante a fini par remporter la seconde mi-temps à un Barça qui a fini par ajouter une nouvelle victoire clairement par 35-46.