Le Barça d’Ortega, pour son deuxième titre en 72 heures

09/06/2021 à 19:51 CEST

Après avoir remporté les huit éditions disputées à ce jour, Le FC Barcelone disputera sa neuvième Supercoupe de Catalogne mardi à 20h45. (Esport3) au Palau Olímpic contre l’hôte Fraikin Granollers.

Trois jours après avoir étendu son hégémonie en Supercoupe d’Espagne avec plus de problèmes que prévu pour se hisser au neuvième rang consécutif et au 24e au total contre un Ademar renouvelé et éhonté (30-27), le nouveau projet Barça mené par Carlos Ortega sur le banc et Xavi O’Callaghan à l’étage noble Il vise son deuxième succès aujourd’hui avant de commencer la Ligue Asobal avec la Coupe du monde des clubs (Super Globe) en octobre comme prochain défi au niveau du titre.

Le Barça continue de progresser avec Ortega

| FCB

Deux victimes

A la baisse d’un Aitor Ariño renouvelé jusqu’en 2025 qui continue de se remettre de sa rupture du croisé antérieur du genou gauche rejoint désormais celui d’un Timothey N’Guessan qui n’en finit pas d’avoir la continuité dont elle a besoin.

La Gaule continue avec une jinx qui le hante depuis son arrivée au Barça à l’été 2016 avec un enchaînement de problèmes qui l’ont empêché de devenir une référence, chose pour laquelle il est formé. Maintenant, il sera KO pendant un mois en raison de la déchirure fibrillaire à l’intérieur du mollet de la jambe droite survenue samedi dernier.

Précédent

Les deux équipes catalanes de la Ligue Asobal se sont déjà rencontrées cet été au même endroit lors du tournoi de Granollers, qui s’est terminé par une nette victoire de Barcelone par 27-39.

Ceux d’Antonio Rama viennent de passer en Ligue européenne malgré sa défaite au match retour face au HC Prolet 62 (27-29 après avoir gagné 21-36 au match aller en terres macédoniennes). En ce qui concerne le visé amical, Granollers a récupéré l’émergent Jan Gurri, récent bronze des jeunes européens avec l’Espagne.

Luís Frade, lors du récent match amical contre Granollers

| FCB

Le Monsieur, sans concessions

Le nouvel entraîneur du Barça Carlos Ortega Il a à peine eu une trêve avant de commencer à jouer les premiers titres en tant qu’entraîneur. « L’équipe vient de n’avoir presque pas de repos. Ces premiers jours, nous nous sommes habitués les uns aux autres et il reste encore un long chemin à parcourir, mais je suis très content du travail et du dévouement des joueurs. Nous avons encore des matchs devant nous, mais la saison a déjà commencé et nous devons continuer à faire avancer les matchs. Et aujourd’hui, c’est un titre de plus & rdquor;, a commenté l’homme de Malaga.

«Ils jouent très bien en position, avec une tactique riche et un bon jeu avec le pivot, ce qui nous coûte. En plus c’est sur ta piste et Les matchs contre Granollers sont toujours d’une rivalité maximale& rdquor;, a ajouté le manager du Barça.