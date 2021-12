Le Barça écrase Dobovec à ses débuts en Tour Élite des Champions

01/12/2021

Le à 21:03 CET

Ce Barça impressionne. Quelle chance d’avoir Ferrao… et le reste. Le FC Barcelone a franchi une étape clé pour accéder à ses neuvième Final Four et son Quatrième couronne européenne, après un incroyable retour contre le dur slovène Dobovec. Ferrao (2), Pito et Adolfo avant la pause, ils ont réagi à l’avantage initial de Duscek et condamné à nouveau Ferrao, Sergio Lozano, Esquerdinha et André Coelho avant les deux Césarec, précisant que ce Barça est lancé et ne décline pas, après sa douzième victoire consécutive dans toutes les compétitions.

FCB

Date de naissance

FCB, 8

(4 + 4) : Dídac (p.), Adolfo (1), Pito (1), Carlos Ortiz et Esquerdinha (1) -cinq départs-, Ferrao (3), Marcenio, Sergio Lozano (1), André Coelho ( 1), Matheus, Dyego et Pubill.

FK DOBOVEC, 2

(1 + 1) : Puskar (p.), Cujec, Turk, Novak et Matosevic -cinq de départ-, Duscak (1), Cesarec (1), Ceh, Uros Kotnik, Gorinsek et Mordej.

ARBITRES

Jelic et Babic (Croatie). TA : Cujec (10:53).

BUTS

0-1, Duscek (7:52); 1-1, Ferrao (12:26); 2-1, Ferrao (14:16); 3-1, Pito (18:26); 4-1, Adolfo (18:39); 4-2, Césarec (25:37); 5-2, Sergio Lozano (26:44); 6-2, Ferrao (38:04); 7-2, Esquerdinha (38:22); 8-2, André Coelho (39:05).

INCIDENTS

Match correspondant à la première journée du Groupe C du Tour Élite de la Ligue des Champions de futsal messieurs disputé au TJ Lokomotiva Plzen (Pilsen, République Tchèque).

Les Barça Il ne voulait pas de surprises face à un rival compliqué et connu comme le Dobovec dans un Tour Élite des Champions qui ne pardonne pas. Le rythme était si intense dès le départ que dès la première minute il y avait déjà un Paradón de Didac et un tiré sur le bâton d’Adolfo. Le champion de Slovénie de la Ligue et de la Coupe a donné le premier, avec un les deux de Duscek à la huitième minute, et cela s’est avéré être une équipe très rocailleuse en défense et difficile à battre.

Cependant, et alors que le match semblait être pire pour les Catalans, Ferrao est apparu. Quelle chance d’avoir le Brésilien, véritable star d’une équipe très complète en ce moment. En seulement deux minutes, de 12 à 15, renversé la vapeur avec deux buts: le premier, avec la poitrine, avec le bouclier, après un l’assistance au tir du gardien Dídac ! de son but et le second, avec un excellent pied gauche à l’équipe de l’avant.

SUPPRIMÉ ET SENTENCE

L’équipe de Jesús Velasco et des performances impressionnantes de toute l’équipe, car les rotations constantes offrent un spectacle choral unique sur la piste. Pas de capacité de réaction pour les Slovènes, Le Barça a pointé au contraire dans une autre minute pour l’histoire. À l’une des conclusions de la première partie Pito, après un énorme jeu individuel, et Adolfo ont placé un 4-1 pratiquement décisif pour la chance finale de la rencontre.

En seconde période, après que le Barça ait transformé un duel compétitif et complexe en un duel résolu et simple, il a en plus augmenté la victoire. Ferrao, après un tir au poteau dans les premières barres, il avait démêlé le match avec son doublé qui le porte au 14 buts cette saison, 11 en Ligue et 3 en Ligue des Champions, comme le meilleur aboutissement du grand match de l’équipe Blaugrana.

La fierté et l’honneur du Dobovec réapparu depuis le début après la pause pour marquer le 4-2 avec une combinaison rapide entre Novak et Cesarec, en finissant au plaisir du dernier d’essayer de se relever. Mais ce Barça ne s’est pas permis de tousser et a tout de suite réagi à cause, qui d’autre, du grand capitaine. Sergio Lozano a envoyé un coup du lapin avec sa droite tout en haut qui a renvoyé le gagner (5-2) simultanément avec son troisième but dans cette Ligue des Champions et onzième de la ‘Buffle’ cette saison.

Telle est la fureur des buteurs de ce Barça que la dernière ligne droite l’a même atteint trois autres buts dans les deux dernières minutes -tour du chapeau de Ferrao, Esquerdinha et André Coelho- fermer un signet (8-2) qu’il n’était pas aussi confortable dès le début qu’il n’y paraissait à la fin des débuts dans le Tour Élite Européen. Le but de la Carré final, maintenant plus proche.