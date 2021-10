Le Barça écrase l’ALBA Berlin avec un Mirotic superlatif

10/01/2021 à 22:47 CEST

ETe Barça a fait ses débuts en Euroligue en grand, avec un match et un festival de points contre l’ALBA Berlin, qu’ils ont clairement dépassé (96-64) dans un bon match collectif, bien qu’avec un nom propre : Niko Mirotic, qui a joué un match spectaculaire, marquant… faisant tout.

Barça, 96

(28 + 22 + 13 + 33): Calathes (5), Higgins (5), Hayes (2), Mirotic (22), Davies (8) – départ cinq-, Sanli (8), Laprovittola (9), Kuric (6), Jokubaitis (12), Smits (6), Oriola (7), Sergi Martínez (6)

Alba Berlin, 64

(15 + 14 + 17 + 18) : Lo (12). Eriksson (2), Schneider (2), Sikma (16), Zoosman (5) – cinq départs-, Smith (7), Delow (3), Mattiseck (3), Olinde (6), Blatt (6), Lammers (2).

Première journée de l'Euroligue au Palau Blaugrana, devant 3 500 spectateurs.

Le Barça s’est imposé face à Alba Berlin avide de plaire et totalement impliqué dans le duel dès la première minute de ses débuts dans la nouvelle campagne d’Euroligue. Une intensité à laquelle l’équipe allemande n’a pas su répondre, qui était en retard aux défenses alors que Calathes et Mirotic commençaient à carburer (12-2).

Le public des Palaos a apprécié le leur, jouant bien au basket et Saras en a profité pour déplacer le banc et impliquer tout le groupe. Ceux qui sont entrés -Sanli, Lapovittola, Kuric, Jokubaitis et Smits-, ils n’ont pas baissé le rythme imposé depuis le début et les revenus du Barça sont restés à deux chiffres avec deux triple par Kuric (28-15).

Ils doublent les Allemands

Ce grand quart d’ouverture pour le Barça a conduit à un doublement de l’équipe allemande (30-15), qui n’a pas réussi à ralentir le rythme du Barça. Jasikevicius a mis Jokubaitis sur la bonne voie qui jouait en tant que “2” avec Laprovittola, et le jeune Lituanien a réalisé son premier triplé. Le jeu a continué à être fluide et le triple de Higgins a porté le revenu à 20 points (42-22).

TIl y avait aussi des minutes pour Sergi Martínez dans un match dans lequel personne n’était désaccordé et a réussi à se reposer avec ses devoirs faits (50-29) avec encore un demi-jeu d’avance. L’objectif n’était pas de baisser le piston comme cela s’était produit dans d’autres jeux.

Cette fois, ils sont sortis avec la leçon apprise, surtout Mirotic qui est entré dans le troisième quart « chaud » du triple, marquant trois pratiquement consécutive pour aller Les revenus du Barça jusqu’à 27 points (56-29). Le jeu était totalement cassé et Alba n’a pas pu trouver un moyen d’arrêter la correction qu’ils recevaient (61-37).

Détente temporaire

Même si une certaine détente du Barça a permis à l’équipe allemande de couper les différences avec un partiel de 0-9 réduire le loyer à 17 (63-46) et prendre le quatrième.

Le Barça est entré dans une certaine léthargie offensive et l’ALBA a frôlé les 14 points (67-53). ÀBien que Jokubaitis soit apparu avec trois actions rapides et ait réveillé son équipe pour revenir à 20 points de location (76-56) et ferme le jeu aucun problème avec de bons triples de Laprovittola et ajouter la première et écrasante victoire en Euroligue qui leur a donné la tête après la première journée (96-64).