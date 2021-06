Le Barça efface Madrid et est proclamé champion de la Ligue Endesa

16/06/2021

Le à 00:19 CEST

Le Barça a été proclamé champion de la Ligue Endesa après avoir effacé Madrid lors du deuxième match de la finale aux Palau (92-73) dans un duel où les blaugranas ont montré bien plus d’envie et d’énergie que les blancs, pour condamner le titre.

FCB

FURIEUX

Barça, 92

(26 + 22 + 29 + 15): Calathes (15), Higgins (4), Hanga (2), Mirotic (27), Davies (6) – départ cinq-, Higgins (4), Kuric (12), Hanga (2), Bolmaro (3), Smits (6), Gasol (11), Abrines (6), Westermann (0), Oriola (0)

R. Madrid, 73 ans

(15 + 15 + 25 + 17): Alocen (11), Abalde (15), Taylor (5), Garuba (4), Tavares (12) -cinq de départ-, Tyus (9), Vukcevic (0), Causeur (6), Rudy (0), Poirier (4), Carroll (6). accalmie (0),

Arbitres :

Antonio Conde, Emilio Pérez Pizarro et Luis Miguel Castillo

Incidents :

Deuxième match de la finale de la Ligue Endesa aux Palau, devant 1000 spectateurs.

Un grand Nikola Mirotic (27 points et 35 évaluations) a conduit le Barça au titre tant attendu de la Ligue avec le prix MVP, dominant clairement l’équipe de Pablo Laso, qui termine la saison sans titre important, pour la première fois depuis l’arrivée du Vitorien sur le banc.

Le Barça clôture une saison sensationnelle, avec les titres de Coupe et de Ligue. L’épineuse reste l’Euroligue, dont ils sont restés à un triomphe de l’atteindre.Sans aucun doute, un excellent pour cette équipe qui met la touche finale à la première campagne de Jasikevicius sur le banc des Blaugrana.

Le Barça, un cyclone

Le Barça est sorti comme un cyclone, conscient que la Ligue était très proche et la meilleure façon de montrer que c’était fini au Palau était de faire comprendre à Madrid qu’il allait avoir du mal dès la première minute.

Et quelle démonstration de l’équipe de Saras dans les 10 premières minutes ! Avec une ambition colossale et une défense suffocante, les Catalans ont commencé avec un 7-0 qui a défini le personnage Blaugrana, devant un Madrid aux nombreux doutes et aux visages de très peu de confiance.

Le Barça n’a pas failli du tout et avec une magnifique direction et buteur de Calathes (9), ils étaient bientôt 11 (16-5) contre la meilleure version du Barça, où il a également contribué un Davies féroce. Avec un 7 sur 7 du Barça, Laso a dû demander du temps, dans un Palau qui était un festival. “Vous souhaitez participer au salon du Barça ? leur entraîneur leur a dit avec indignation.

Mirotic a offert sa meilleure image lors du deuxième match de la finale

| JAVI FERRANDIZ

A vitesse de croisière

Madrid, après la harangue de Laso, Il a essayé de tenir avec des triples, mais les Catalans étaient en vitesse de croisière pour boucler un premier trimestre de luxe, peut-être le meilleur de tout le play-off (26-15).

Laso proposait une zone, et le Barça n’attaquait plus avec la même lucidité. Mais le coup blanc n’a pas été de lancer des roquettes, et cela a profité à ceux de Jasikevicius qui a su garder le contrôle grâce à une défense en décubitus dorsal qui les a même portés à un maximum de 16 (35-19).

Le Barça a continué à défendre un Madrid qui n’a pas trouvé de tirs faciles et Tavares n’a pas été décisif non plus, bien freiné au rebond. Les blaugranas étaient à l’aise et sont sortis avec vitesse, forçant les fautes et les lancers francs avec un grand Mirotic (14) pour ajouter et étendre le revenu à 18 (43-25).

Finale en piste pour le Barça

La finale était plus que sur la bonne voie à la mi-temps (48-30) même si elle devait être terminée au troisième quart-temps, avant que les blancs finissent par voir la tâche impossible.

Madrid est sorti avec plus de détermination au troisième quart, mais le Barça a réussi à marquer avec un Mirotic, qui a finalement montré toute sa qualité (56-36). Le duel était en bonne voie, et il ne semblait pas que les Blancs puissent récupérer la différence. Très juste des forces, seul le Barça était le seul à pouvoir laisser échapper la finale.

Et ce léger relâchement du Barça a été mis à profit par Madrid pour son meilleur set (0-9), qui les a rapprochés du 13 (66-53). Mais ce n’était qu’un peu de répit, car alors il est apparu Pau Gasol, avec cinq points consécutifs, partiel 8-0 et le Barça a clôturé le troisième quart-temps en se sentant pratiquement champion (77-55) qui a certifié dans un dernier quart-temps où les Blancs ont reconnu le nouveau champion.