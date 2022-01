Le Barça, en attendant que l’Euroligue atténue le confinement par covid19

01/03/2022

Le à 19:40 CET

Le Barça commence à se demander quand il pourrait commencer à récupérer des troupes pour les prochains matchs dans un mois de janvier mouvementé sur le calendrier, et un un changement dans les règles de l’Euroligue pourrait aider à avoir quelques joueurs de plus avant le premier match qui les attend, contre le CSKA, vendredi prochain à Moscou.

Et c’est que la compétition européenne maximale, après la rencontre ce lundi des 18 équipes pour évoquer la question du covid19, ont proposé au Conseil de Propriétaire, que les périodes de confinement soient réduites, passant de 14 jours de réglementation en vigueur à une sortie à 10 ou 7 jours, une décision qui sera annoncée ce mardi.

Tout indique ce que Enfin, ce ne sera que sept jours qu’un joueur de l’Euroligue devra passer en confinement après avoir été testé positif par covid19, et pourrait rejoindre l’équipe dans une semaine s’il réussit deux tests négatifs consécutifs.

Éviter de voyager plus loin

Ce serait un moyen d’alléger une situation qui commence à se compliquer en Euroligue où des matchs ont déjà dû être suspendus. Ce même lundi, il a confirmé le report de trois d’entre eux de la 19e journée.

Suivez toute l’Euroligue en exclusivité sur DAZN. Abonnez-vous maintenant, vous avez un mois d’essai gratuit!

Si le changement est ratifié, Le Barça pourrait avoir deux autres joueurs dans l’équipe pour se rendre à Moscou, Pierre Oriola et Kyle Kuric, qui aura respecté les délais. Bien que pour rejoindre le groupe, ils doivent passer ces deux tests négatifs.

S’ils finissent par se conformer à la réglementation il est pratiquement certain qu’ils voyageront, bien que leur état de forme ne soit clairement pas le meilleur. Même l’entraîneur, Saras Jasikevicius -deuxième fois qu’il en souffre- pourrait monter dans l’avion, qui n’entre pas dans le règlement des joueurs et un test négatif lui permettrait de reprendre les rênes de l’équipe.

Si les deux joueurs ne sont pas disponibles, Le Barça a encore assez de joueurs pour jouer le jeu, avec l’aide des jeunes inscrits à la compétition. Même s’il est certain qu’avoir deux joueurs de plus de l’équipe première donnera au Barça un peu plus d’options pour s’imposer sur le terrain moscovite.