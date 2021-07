Le Barça, en attente de l’option NBA de Rokas Jokubaitis

Barcelone a la planification de son effectif sur la bonne voie en l’absence de deux places, mais cela se complique. Il semblait qu’il n’y aurait qu’une lacune à combler, mais ce sera deux parce que L’option Rokas Jokubaitis n’est pas si nette. Le club compte sur lui à cause de l’influence qu’a exercée Sarunas Jasikevicius, qui connaît sa famille et l’a eu à Zalgiris à ses côtés, mais la NBA interpelle haut et fort et le joueur peut ramasser. L’autre carré qui reste est celui de l’avant-toit, pour lequel il s’est échappé Nikola Kalinic et les libérés ne sont plus Adam Hanga (Madrid) et Víctor Claver (Valence).

Rokas Jokubaitis venait couvrir, presque exactement, le poste de Léandro bolmaro, avec lequel Minnesota Timberwolves a déjà pour la prochaine saison. C’était l’un après l’autre : Laprovittola et Calathes de socles, Abrines et Kuric escortes et Jokubaitis, 20 ans, en combo pour alterner entre les deux postes.

Le départ de Kaunas n’est pas officiel, il est informel. Le jeune Lituanien va quitter ses terres, mais la destination n’est pas encore certaine. Barcelone est le club qu’il rejoindra s’il ne va pas en NBA, mais la possibilité qu’il fasse le saut en Amérique maintenant est vendue comme réelle et quelle que soit sa position dans le repêchage 2021., pour lequel il n’a pas retiré son nom et sera l’un des noms internationaux à suivre.

Cela dépendra de la franchise que vous choisissez et si vous décidez de la conserver pendant un an en L’Europe , ce qui semblait être le plan au début. Jonathan Givony, d’ESPN, assure que le joueur est prêt à aller au NBA, est disponible pour le faire, et que le transfert restera dans sa circonscription.

La nouvelle Barcelone

Le club du Barça, avec des problèmes pour ajuster le budget pour signer un grand joueur au poste de “3”, pourrait être vu sans Jokubaitis et Bolmaro pour ce dernier écart dans l’équipe. Le problème s’aggrave lorsque la nouvelle direction de Chris Jones (ASVEL), un autre de ceux qui avaient sonné pour ce poste, est confirmée.

Actuels champions de Ligue et de Coupe et vice-champion d’Euroligue, beaucoup de retouches à la Saras pour la deuxième année du projet. La barre est déjà haute et le championnat d’Europe sera le grand objectif pour tenter de la dépasser.

Sertac Sanli, centre d’Efes, et Nico Laprovittola, meneur de jeu madrilène, sont les deux seules signatures à ce jour, bien que deux autres soient attendues pour les endroits mentionnés. Leo Westermann, complètement écarté par Jasikevicius, continue de chercher une place dans une autre équipe. Gael Bonilla et Michael Caicedo, les candidats locaux pour aider dans la première équipe sans compter Sergi Martínez, renouvelé et maintenant avec un record professionnel.

