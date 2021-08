Le Barça, en attente d’un “trois” et… de Pau

13/08/2021 à 21:12 CEST

Le FC Barcelone reprend le travail mercredi prochain avec une pré-saison dans lequel il essaiera de se préparer à l’objectif d’au moins imiter une grande saison dernière qui s’est terminée avec le vice-champion de l’Euroligue et les titres Endesa League et King’s Cup.

Après le départ d’Adam Hanga (Real Madrid), Leo Westermann (Monaco après son éphémère et terrible étape du Barça), Artem Pustovyi (Herbalife Gran Canaria), Víctor Claver (retour au Valencia Basket) et Thomas Heurtel au milieu du Bien sûr, à eux seuls trois signatures sont arrivées : Le gardien argentin Nicolás Laprovittola (Real Madrid), le gardien lituanien Rokas Jokubaitis (Zalgiris Kaunas) et le centre turc Sertac Sanli (Anadolu Efes).

L’affaire Pau

20 ans après avoir rejoint les Memphis Grizzlies de la NBA, Le meilleur joueur espagnol de tous les temps est revenu au Barça en mars dernier avec le double objectif de terminer la saison en tant que joueur du Barça et de réaliser son souhait manqué de prendre sa retraite avec une autre médaille aux Jeux de Tokyo.

Pau Gasol n’a pas encore dit “cette bouche est à moi”

Cependant, Pau Gasol a surpris tout le monde avec son bon niveau et à la fin de la réunion japonaise, il en vint à dire qu’il n’était pas clair quant à son avenir. Le Barça l’attend et devrait annoncer sa décision sous peu. Avec Brandon Davies et Sertac Sanli comme « cinq », sa continuité hypothétique et improbable affecterait avant tout Pierre Oriola.

Un “trois”

Après avoir perdu Hanga et Claver dans un été avec plus de sorties que d’entrées, le Barca doit renforcer une position avant haute dans lequel il n’y a que Sergi Martínez et un Ronalds Smits que Saras préfère plus intérieur.

L’« extanja » Nikola Kalinic était proche, mais a fini par se rendre à l’Etoile Rouge dans une opération étrange. Puis on en a parlé par l’ex-madridista Gabriel Deck, bien que sa priorité soit de rester à Oklahoma City Thunder. De toute façon, il n’a pas de contrat garanti et son avenir est inconnu.. Il faut donc continuer à être très attentif au marché.

Gabriel Deck, la saison dernière contre le Barça

Comme indiqué hier après-midi par le portail ‘Infobae’, L’Argentin Leandro Bolmaro est plus proche que jamais de la NBA et il pourrait même voyager après-demain pour rejoindre les entraînements des Minnesota Timberwolves et signer un contrat qui entraînera le versement d’une indemnité d’environ 900 000 euros au FC Barcelone (environ 750 000 seront déposés par la franchise de Minneapolis).

Malgré le fait que le Barça l’ait renouvelé jusqu’en 2023, ‘Lean’ avait réitéré ses souhaits de traverser l’Atlantique et il s’est inscrit pour un “projet” dans lequel il a été choisi avec le numéro 23 par les Knicks de New York. Cependant, les New-Yorkais l’ont immédiatement transféré et tout indique qu’il jouera avec le Madrilène Juancho Hernangómez dans les Wolves.