Le Barça, en demi-finale dans un match de crise cardiaque !

09/06/2021 à 21:55 CEST

Le FC Barcelone a réussi à surmonter tous les obstacles pour vaincre le Movistar Inter 5-2 lors du troisième quart de finale et ce week-end, les demi-finales débuteront également le meilleur des trois matches sur le terrain de Futsal de Palma.

FCB

INT

FC BARCELONE, 5

(2 + 3) : Dídac Plana (p.), Marcenio (1), Aicardo (1), Daniel, Ferrao -cinq départs-, André Coelho (1), Adolfo, Esquerdinha, Ximbinha, Matheus (2), Bernat Povill et Joselito.

MOVISTAR INTER, 2

(1 + 1) : Jesús Herrero (p.), Raya, Eric Martel, Pola, Dani Saldise -cinq titulaires-, Cecilio, Fer Drasler, Borja et Boyis.

ARBITRES

Rodrigo Miguel et Sánchez Molina (castillan-la Manche). Ils ont expulsé les locaux Adolfo (25:36), Daniel (26:52) et l’entraîneur Andreu Plaza (26:52) avec un rouge direct. Ils ont expulsé le visiteur Eric Martel pour un double jaune (13:58 et 34:47). Ils ont montré un carton jaune au Ferrao local (11:20); et aux visiteurs Cecilio (9:58) et Fer Drasler (39:38).

BUTS

0-1, Pola (0:09); 1-1, André Coelho (13:04) ; 2-1, Aicardo (17.08); 2-2, Dani Saldise (25:38); 3-2, Matheus (29:59); 4-2, Matheus (35:42); 5-2, Marcenio (36:13).

INCIDENTS

Troisième et dernier match des quarts de finale de la Ligue 1 de futsal masculin, disputé devant 1 300 spectateurs au Palau Blaugrana (Barcelone).

Ni les expulsions d’Adolfo (juste), Daniel (rigoureux) et Andreu PlazaNi la pénalité que Dani Saldise a transformée en deuxième instance ni la double pénalité que Dídac a détournée vers un Eric Martel qui a également été expulsé n’ont arrêté les locaux avec un Palau qui était la clé à endurer dans les moments les plus difficiles.

Le parti n’aurait pas pu commencer plus mal pour les intérêts locaux. Après un hommage mérité et déplacé à Andreu Plaza, Miguel Andrés et Txus Lahoz, un Une déconnexion initiale sévère a permis à Pola de marquer 0-1 à sept secondes.

L’entraîneur du Barça a immédiatement arrêté le match et son équipe a répondu avec une belle arrivée du Marcenio renouvelé (jusqu’en 2023) en 4 ‘, qui n’a pas pu vaincre Jesús Herrero en tête-à-tête.

Le Barça a monopolisé le ballon tandis que l’Inter attendait accroupi pour montrer sa poudre dans les sorties rapides au compteur à la recherche des arrières, comme celui que Cecilio a envoyé haut dans le 5 ‘, la double occasion de l’exgranota et Borja qui a détruit un excellent Dídac et un autre doublé dans lequel le but local était immense contre Eric Martel et Dani Saldise.

Là, le parti a changé et les responsables étaient Esquerdinha et surtout Didac. Imitant le meilleur Higuita, le Catalan a parfaitement agi en tant que gardien de but et est sorti de ses chaussures 1-1 dans un jeu à la première touche dans lequel ‘Esquerda’ et l’attaquant André Coelho sont intervenus.

Esquerdinha a assisté André Coelho dans le tirage au sort local

| JAVI FERRÁNDIZ

Le prix que les blaugranas ont payé était dans les fautes. Avec cinq, Coelho a commis le sixième et Eric Martel a écopé d’une double pénalité à la 14e minute que Dídac a dévié en faisant la croix pratiquement sans bouger.

Ce furent de très bonnes minutes pour un Barça qui a réussi à marquer sur un superbe tir d’Esquerdinha (il a compris le jeu avec une intelligence similaire) et il l’a fait avec 2-1, par Aicardo en 17′. Dans une fin de parcours sensationnelle, l’homme de Cadix a heurté Jesús Herrero, mais est allé chercher le rebond et a marqué depuis le sol.

La deuxième mi-temps a débuté avec deux tirs touchant le poteau d’André Coelho et Eric Martel dans des tirs qui ont dévié les deux buts. Et dans un but de Coelho, qui a tendu la main pour l’achever et les arbitres l’ont bien compris.

Le plus drôle, c’est que TOUT a été sifflé contre le Barça. Ils ont également écopé de la pénalité pour Les mains d’Adolfo à l’intérieur de la surface pour éviter un but. Il a vu le rouge et Dani Saldise a marqué dans le rejet de la peine maximale que Dídac l’a arrêté.

Ferrao, pressé par Dani Saldise

| FCB

Avec le 2-2, Daniel a fait un tacle dur par derrière alors que Fer Drasler partait et a également vu un rouge direct rigoureux. Comme Andreu Plaza, qui pourrait faire les pires adieux possibles depuis le banc. Et avec trois fautes locales et aucun visiteur (18 minutes se sont écoulées entre le quatrième du premier acte et le premier du second).

Le Barça a enduré l’infériorité en s’accrochant à Dídac, au désir du récemment incorporé Bernat Povill et à un Palau extraordinaire. Et tout de suite après le Brésilien Matheus a profité d’une belle affluence pour signer le 3-2 en 30′ après une action personnelle sensationnelle avec ‘peu d’empreinte’ inclus.

Ferrao avait le 4-2 dans un heads-up qui a ruiné le gardien visiteur et à cinq minutes de la fin Joselito a forcé le deuxième jaune à Eric Martel. Douteux Une accusation de conscience ?

Esquerdinha a joué un match sensationnel

| JAVI FERRÁNDIZ

Là, Marcenio a jeté l’équipe derrière lui avec Cecilio en tant que gardien de but et a magistralement interprété la supériorité de sorte qu’un Matheus très inspiré a complété son “double” avec le 4-2 et lui-même a tiré le but d’une équipe visiteuse qui n’a pas pu faire le changement et était à 5-2 à moins de quatre minutes de la fin.

Dans une excellente saison au cours de laquelle ils ont remporté la Coupe d’Espagne, la Coupe du Roi et la Super Coupe, l’Inter dit adieu à son rêve de revalider le titre de champion et ne jouera pas la prochaine Ligue des champions. Cependant, avec la révolution vers une main-d’œuvre à faible coût, le travail de Tino Pérez et de son équipe a été excellent. Pendant ce temps, le Barça va de l’avant et affrontera maintenant Palma Futsal.