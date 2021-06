Le Barça, en demi-finale de la Coupe du Roi

06/11/2021

Le match offert par le FC Barcelone et Noia dans un duel de quart de finale de la Copa del Rey qui s’est terminé avec une victoire 6-3 pour le Barça.

L’égalité a marqué à chaque instant le match entre deux équipes qui se connaissent parfaitement et qui cette année s’affrontaient pour la cinquième fois. Pas de surprise car sur le terrain où Noia a marqué pour la première fois avec un but à quatre minutes oeuvre de Jordi Ferrer. C’est une déclaration d’intention de l’équipe de Sant Sadurní qui a averti le Barça que pour aller en demi-finale, il devrait se battre à l’infini.

Ce n’était pas le cas jusque la 13e minute lorsque les Catalans ont réussi à égaliser le concours avec une cible de Pablo Álvarez, véritable prédateur de la zone, récupérant un ballon dans la zone.

Xavi Costa a vu le carton bleu à la 17′ mais Alabart n’a pas pu battre Xus Fernández sur son tir direct. Oui, il l’a fait une minute plus tard, Hélder Nunes a relevé le score de 2-1 au tableau d’affichage d’un coup de pelle.

Mais Xavi Costa, avec beaucoup d’importance dans cette première mi-temps, a remis les tables dans la lumière en transformant un penalty en battant Aitor Egurrola.

Plus de domination du Barça en seconde période

Avec ce résultat et après que les deux équipes aient perdu la dixième faute de l’adversaire, c’était la mi-temps. Peu de changement après le vestiaire. L’égalité a été rétablie sur la piste jusqu’à ce queet Pablo lvarez a obtenu le doublé et redonner l’avantage aux Catalans, un avantage qui Pau Bargalló certifié comme coup franc direct, réalisant le 4-2. Les nerfs étaient à la surface et la tension était palpable sur la piste.

Les occasions se sont poursuivies des deux côtés, et Noia a marqué le troisième de son compte de pénalité, mais quelques secondes plus tard, Alabart a marqué le 5-3 et a fait couler les illusions de l’équipe de Sant Sadurní. Le but de Matías Pascual à deux minutes de la fin était la touche finale.

Reus Deportiu Miró, rival en demi-finale

Les de Edu castro Reus Miró sera mesuré en demi-finale (20h00, Esport3) à la recherche de la fin. L’équipe du Baix Camp a battu Garatge Planes Girona grâce à un but in extremis d’Álex Rodríguez après une action individuelle à trois secondes de la fin.