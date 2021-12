Le Barça, en Final Four de la Ligue des Champions !

12/05/2021 à 00:27 CET

Le Barça a terminé sa semaine parfaite sur le sol tchèque en battant l’hôte SK Interobal Plzen 1-3 pour devenir le première équipe qualifiée pour le Final Four des Champions malgré la perte très importante du sanctionné Pito. Ce soir Benfica pourrait l’accompagner… tant que Levante UD ne connaîtra pas la grande ‘cloche’.

SK INTEROBAL PLZEN, 1

(0 + 1) : Vahala (p.), Kozar, Vnuk (1), Holy, Seidler -cinq de départ-, Resetar, Rick, Künstner,

BARÇA, 3

(1 + 2) : Dídac (p.), André Coelho, Adolfo, Dyego, Ferrao (1) -cinq de départ-, Matheus (1), Sergio Lozano, Marcenio, Carlos Ortiz, Esquerdinha et Bernat Povill.

ARBITRES

Nikola Jelic et Vedran Babic (Croatie). Ils ont montré un carton jaune à Michal Holy (19:34) et Tomas Vnuk (36:22), du SK Interobal Plzen ; et André Coelho (11:23) et Marcenio (34:26), du Barça.

BUTS

0-1, Ferrao (3:46); 0-2, Vnuk, but contre son camp (23:32); 0-3, Matheus (24:27); 1-3, Vnuk (29:17).

INCIDENTS

Match correspondant à la troisième et dernière journée du Groupe C du Tour Élite de la Ligue des Champions de futsal messieurs disputé dans un TJ Lokomotiva Plzen (Pilsen, République Tchèque) bondé.

La boite azulgrana, qui valait le tirage Après ses deux précédentes victoires et la défaite de Dobovec face à Halle-Gooik lors du match précédent, il est sorti vainqueur et a terminé avec sa quatorzième victoire consécutive dans une séquence tout simplement exceptionnelle (huit en Ligue et six en Europe).

Un samedi qui a mal commencé pour le club avec la première défaite de Xavi Hernández en championnat pour le Barça, L’équipe de Jesús Velasco a donné aux fans de Barcelone la grande nouvelle du jour avec sa neuvième qualification pour un Final to Four dans lequel il cherchera sa quatrième couronne européenne au printemps.

Le « tueur » Ferrao a ouvert la voie à la réussite collective en quatre minutes avec un excellent tir sur le poteau qui a surpris Ondrej Vahala avec son sixième but en autant de matchs dans l’actuelle Ligue des champions.

Adolfo se prépare à sortir du groupe

| FCB

Le 0-1 a fait place à une phase d’énorme égalité dans laquelle Plzen a démontré pourquoi il a laissé de côté Pesaro dans le «groupe de la mort» du tour principal et il a réussi à égaliser une arrivée de Gabriel Seidler à laquelle Dídac a très bien répondu, bien que dans l’autre but un stellaire Matheus ait écrasé un missile dans le bois en 6′.

Bien que le contrôle ait été le Barça avec une mention spéciale pour un Marcenio qui a marqué le rythme qui a le plus intéressé l’équipe, un ballon dans la bouche du but que Sergio Lozano n’a pas atteint a cédé la place à un compteur électrique dans lequel Dídac a bien comblé les écarts pour que Gabriel Rick termine.

Quatre minutes avant la pause et au milieu du brouhaha d’une foule qui a rempli le TJ Lokomotiva Plzen à craquer, l’équipe locale a tenté avec peu de risque avec une attaque de cinq et, en fait, c’était le Barça dans lequel il pouvait marquer dans une reprise dans laquelle Lozano s’est heurté à un rival qui s’était retiré à la perfection.

Le capitaine Sergio Lozano, entre deux rivaux

| FCB

Il s’est occupé du reste Matheus. En état de grâce, le brésilien Il a roulé pour terminer avec un tir qui a porté le 0-2 à la 24e minute après avoir touché à Vnuk et moins d’une minute plus tard, il a signé le 0-3 en profitant d’une longue livraison magistrale de Dídac.

N’ayant rien à perdre, Pilzen passe à l’attaque avec un gardien-joueur et, après une longue circulation, Vnuk a marqué 1-3 à la 30e minute avec un tir que Lozano a dévié et a induit en erreur Dídac. A sept minutes de la fin, Holy s’apprêtait à laisser l’avantage barcelonais dans l’expression minimale en « contre le contre » après une arrivée de Matheus.

Le champion tchèque a essayé jusqu’à la fin, mesurant très bien les risques sachant qu’ils avaient dix minutes d’avance et créant un grave danger aux alentours de Dídac avec Seidler, Resetar, Holy et Vnuk comme menaces.

Pourtant, le Barça a su serrer les dents et a même pu condamner Sergio Lozano et un Matheus impérial. À la fin, un 1-3 très travaillé qui vaut son pesant d’or. Le Barça est déjà en Final Four !