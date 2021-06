Le Barça, en finale avec une première partie fantaisiste

in

12/06/2021 à 21:39 CEST

Le FC Barcelone jouera la finale de la Copa del Rey à la recherche de son 24e trophée dans cette compétition après avoir fait un vrai costume à un Reus qui, malgré l’ouverture du score, a pris un bon coup après la Le Barça gagne 3-6.

Les hommes d’Edu Castro affronteront à nouveau le Liceo en finale ce dimanche (13h15 / Esport 3) après que l’équipe galicienne ait battu Recam Làser Caldes 4-1 en demi-finale qui a ouvert la journée.

Malgré le fait que le Barça soit passé comme un cyclone sur Reus, la réalité est que l’équipe du Baix Camp a ouvert le score à la minute 1 grâce à un but de Marc Julià. Il visait un match avec deux équipes de rivalité maximale dans lequel l’équipe du Barça serait obligée de faire face à un soi-disant duel avec la combinaison de travail. Mais la réalité était différente, surtout en première mi-temps, où le Barça allait marquer six buts pour les deux de Reus.

Les deux premiers buts des Catalans ont été arrêtés grâce à deux fautes directes exécutées magistralement par Bargalló et Álvarez. À partir de là, Le Barça dominait parfaitement le terrain et les buts tombaient les uns après les autres au grand désespoir de Cándid Ballart.

Dépaysement après la pause

La scène a beaucoup changé dans la seconde, où les gardiens étaient les protagonistes. Ce n’est qu’à 10 minutes que Joan Salvat a réduit les écarts (3-6) et plus tard Sergi Fernández a sauvé deux fautes directes empêchant Reus d’entrer à nouveau dans le match. Les Catalans ont pris l’avantage même s’ils ont baissé l’intensité et ce dimanche ils joueront la finale.