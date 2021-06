Le Barça, en finale de la Coupe Asobal comme un ouragan

05/06/21 à 21:58 CEST

Le FC Barcelone s’est offert une image sensationnelle ce samedi battre Bada Huesca avec une énorme autorité 43-29 dans la deuxième demi-finale de la Coupe Asobal qui se joue à ‘La Ballena’ à Santander.

FCB

TEINTE

FC BARCELONE, 43

(23 + 20) : Pérez de Vargas (p.), Raúl Entrerríos (1), Dika Mem (1), Timothey N’Guessan (6), Ludovic Fàbregas (6), Aleix Gómez (3, 1p.), Àlex Pascual (4) -sept partant-, Kevin Möller (ps), Thiagus Petus, Jure Dolenec (4, 2p.), Blaz Janc (5), Luka Cindric (4), Domen Makuc (1), Haniel Langaro (2) , Luís Frade (6) et Casper Mortensen.

BADA HUESCA, 29

(13 + 16) : Dani Arguillas (p.), Sergio Pérez, Alejandro Marcelo (2), Joao Pinto (1, p.), Rodrigo Benites (6), Gerard Carmona (1), Oier García (3) -sept initial-, Daniel Jorge Broto (ps), Adrià Pérez (3), Domingo Mosquera (3), Miguel Malo (3), Asier Nieto (4), Iván José Montoya (1), Miguel Augusto, Alexander Tioumentsev et Janez Gucek ( deux).

ARBITRES

Jesús Escudero et Jorge Escudero (Cantabriques). Ils ont exclu deux minutes Thiagus Petrus (41:31), du FC Barcelone; et à Adrià Pérez (32:17), de Bada Huesca.

MARQUEZ TOUTES LES CINQ MINUTES

5-1, 11-3, 12-7, 15-9, 17-13, 23-13 (repos), 27-17, 31-18, 32-22, 41-25 et 43-29 (finale).

INCIDENTS

Deuxième demi-finale de la Coupe Asobal de handball masculin jouée devant 1 000 spectateurs au Palacio de los Deportes de Santander ‘La Ballena’.

Ce dimanche à 20h30 l’équipe azulgrana tentera de conquérir son dixième titre consécutif et 16e au classement mondial contre un Liberbank Cantabria Sinfín qui a joué l’hôte à la perfection, laissant le favori Bidasoa Irun (33-28) au bord du chemin.

Pour ceux de Xavi Pascual ce sera le Dernier test pour le Final Four de la Ligue des Champions Cela se jouera le week-end prochain à huis clos à la Lanxess Arena de Cologne avec Nantes en proie à d’anciens grains bleus comme rival en demi-finale.

La mise en scène du grand dominant de toutes les compétitions nationales était excellente, avec une défense intense, avec Pérez de Vargas inspiré et avec un marteau de pylône continu pour le Huesca sur les contre et dans les transitions rapides.

Avec ces locaux, à sept minutes, le tableau de bord reflétait un renflement 7-1 avec trois buts d’un Timothey N’Guessan vorace et José Francisco Nolasco n’a pas hésité à arrêter le match pour tenter de remettre de l’ordre.

Ce changement a fini par avoir lieu, mais il n’a pas été immédiat. En effet, deux buts d’un Ludovic Fàbregas qui en comptait déjà quatre Ils ont étendu l’avantage de Barcelone à huit (12-4 à 11′) et c’est là que la Huesca a réagi.

Fàbregas traverse un moment très doux

| FCB

Menés par Asier Nieto, ils ont réussi à obtenir un 0-4 partiel pour un 12-8 qui a forcé Xavi Pascual à prendre le temps. Et peu à peu les eaux reprirent leur cours avec le avantage maximum à la mi-temps (23-13 avec un but final par Luka Cindric).

La deuxième partie a été très longue pour Bada Huesca contre un rival qui s’est avéré être physiquement à un niveau extraordinaire. Sera-ce finalement dimanche prochain que le Barça lèvera les « dixièmes » champions ?

A l’image et à la ressemblance de ce qui s’est passé dans la première partie, le blaugrana a mis le direct avec un partiel de 6-2 qui a placé un 29-15 avec laquelle cette deuxième demi-finale a été plus que condamnée.

N’Guessan arrivera sain et sauf au rendez-vous de Cologne

| FCB

Au fur et à mesure que les minutes passaient, un FC Barcelone semblait plus à l’aise dans lequel ‘Pasqui’ a pu distribuer les minutes jusqu’à la finale 43-29 avec bonnes minutes de Haniel Langaro, par Raúl Entrerríos et Blaz Janc… et très mauvais pour Casper Mortensen.

Ce dimanche joue une autre finale contre un Liberbank Cantabria Sinfín que vous n’aurez rien à perdre et que vous pourrez profiter de ce grand prix inattendu. Et aussi avec un millier de spectateurs d’un sage hobby qui a traversé les grandes années de Teka.