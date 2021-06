Le Barça, engagement, illusion et… jusqu’en cinquième championnat

17/06/2021 à 20:49 CEST

Classé pour la finale et avec une place pour la prochaine Ligue des Champions, FC Barcelona vous aurez maintenant quelques jours pour reprendre votre souffle en attendant la résolution de l’autre demi-finale.

Viña Albali Valdepeñas a réussi à tirer sur sa piste contre Levante (1-1) avec un but de Dani Santos à cinq minutes de la fin et forcé aux tirs au but avec Chino comme protagoniste un troisième et dernier match qui se jouera dimanche à 21 heures dans le fief de Granota.

Quel que soit le gagnant, Le premier match de la finale au meilleur des trois se jouera jeudi prochain à 20h30 au Palau et le club a déjà ouvert la date limite pour demander l’un des précieux billets à capacité réduite en raison de Covid-19 (https://taquilla.fcbarcelona.cat/webapp/ca/ ticketsfcb/200910056). La seconde se déroulera à domicile le 27 et, le cas échéant, la troisième serait aux Palau le 30-J.

Satisfaction générale

Malgré le fait que le staff technique et quatre joueurs (Aicardo, Joselito, Ximbinha, Daniel) ainsi que le troisième gardien Oscar de la Faya savent déjà qu’ils ne continueront pas la saison prochaine, Le Barça se montre comme un bloc qui respire l’engagement et l’illusion et qu’il veut boucler le cycle avec le cinquième titre de champion de la section.

Chargé de diriger la réunion comme à Son Moix en raison de la sanction d’Andreu Plaza, Miguel Andrés exultait. “La réaction de l’équipe en seconde période et la livraison de ces joueurs a beaucoup de mérite. Jouer la Ligue des champions est toujours le grand objectif de ce club et nous en sommes heureux& rdquor;, a expliqué le Tolède.

Ferrao a marqué deux buts lors du retour contre Palma

| JAVI FERRÁNDIZ

Plaza reviendra enfin sur le banc en finale. “Ça n’a pas été une saison facile et nous devons mettre en valeur le professionnalisme des joueurs et du ‘staff’ pour avoir atteint le premier objectif, et plus après le revers des défaites en finale et sachant que beaucoup d’entre nous que nous ne continuerons pas & rdquor;, a déclaré le né à Gérone.

Bigoleador mercredi lors du deuxième match contre Palma, Ferrao ne pense qu’à Valdepeñas ou Levante. “Je suis trés content pour avoir redécouvert le but, mais maintenant il n’y a plus qu’à se concentrer sur le premier match de la finale & rdquor;, a indiqué le Brésilien.

« Cela a été un environnement incroyable. Les fans nous ont donné de la force quand nos jambes nous ont fait défaut et c’est celui qui mérite le plus que l’équipe soit classée pour la finale et pour les prochains Champions & rdquor;, a déclaré son compatriote Daniel.