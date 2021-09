Le Barça entame la défense de son titre avec une victoire convaincante

16/09/2021 à 23:10 CEST

Le Barça de Carlos Ortega a commencé la défense du titre en Ligue des champions avec une victoire convaincante sur le terrain de Flensbourg, par 21-25, dans un affrontement dans lequel les buts de Benjamin Buric, pour l’équipe allemande, se sont démarqués avec 15 arrêts, et Gonzalo Pérez de Vargas, également avec 15. Le potentiel offensif du Barça avec ses deux arrière gauche français Dika Mem (7 buts) et Melvin Richardson (6) était une autre clé.

Ortega, qui dirigeait à nouveau un match de Ligue des champions après six ans, a commencé à montrer certaines de ses cartes dans le jeu de l’équipe. Sans renoncer à la vitesse en attaque, il a construit une défense avec un triple mur avec Ludovic Fabregas, Thiagus Petrus et l’Egyptien Ali Zein, en rotation avec Luis Frade.

En attaque, un début dévastateur avec trois buts de Dika Mem et deux d’Áleix Gómez a ouvert l’écart (2-5, m.8). Le contrôle du jeu était le Barça, face à un Flensbourg avec quelques pertes importantes comme Magnus Rod et Lasse Svan et qui jouait à un rythme très lent. Le Croate Luka Cindric, sorti en tant que directeur du match barcelonais, s’est blessé à la 10e minute d’un coup à l’épaule gauche et n’est pas revenu sur le terrain. Le jeune Slovène Domen Makuc a repris son rôle.

L’équipe allemande est restée dans le match grâce à la performance du gardien bosniaque Benjamin Buric (8 arrêts en première mi-temps) et aux pénalités maximales (3) transformées par le Suédois Hampus Wanne, mais l’écart pour le Barça se creusait (8-12 , m.27). La pause était de 10-13 et le début de la seconde mi-temps était un récital du gardien Buric. L’ailier danois Larsen a réduit l’écart (12-13, m.34) avec un Flesnsburg jouant plus vite.

C’est au tour de Gonzalo Pérez de Vargas et de ses arrêts, accompagnés du succès de Melvyn Richardson et Ludovic Fábregas, qui ont rendu un net revenu au Barça (16-19 m. 45), bien que le central suédois Jim Gottfridsson ait bien lancé son équipe. en attaque. Ortega s’en est rendu compte et avec 17-19 (m.48) a demandé du temps pour calmer son attaque et demander à ses hommes plus de fluidité. L’entraîneur allemand Mike Machulla a fait de même (17-20, m.51) dans une ultime tentative de faire tourner le tableau d’affichage, plaçant sept joueurs en attaque sans gardien.

Richardson a été placé au centre, a calmé le jeu et c’est lui-même qui a obtenu le maximum d’avantage jusque-là (18-23, m.56). Deux minutes plus tard, l’ailier de 18 ans Martí Soler a fait ses débuts en Ligue des champions et l’affrontement s’est terminé sur un score de 21-25.

Fiche technique:

21 – SG Flensbourg (10 + 11): Buric; Steinhauser (2), Golla (1), Gottfridsson (3), Mads Mensah Larsen (3), Mensing (6), Wanne (6.4p) -départ à sept- Jensen (-) et Möller (ps).

25 – Barça (13 + 12) : Gonzalo Pérez de Vargas ; Aleix Gómez (5.1p), Mem (7), Fábregas (2), Thiagus Petrus (-), Ali Zein (1), Cindric (-), Ángel Fernández (1) -sept de départ-, Frade (2), Makuc (-), Richardson (6), Lángaro (1), Janc (-), Martí Soler (-) et Leo Maciel (ps).

Tableau de bord toutes les cinq minutes: 1-2, 3-5, 5-6, 7-10, 8-11, 10-13 (repos), 12-15,16-17, 16-19, 17-19, 18-22 et 21- 25 (finale).

Arbitres: Arthur Brunner (SUI) et Morad Salah (SUI). Ils ont exclu Jensen (m.23) pour Flensburg et Ali Zein (m.30) et Mem (m.40 et 44) ​​par le Barça.

Incidents: Match correspondant à la première journée du Groupe B de la Ligue des Champions 2021-2022 disputé à la Flens Arena de Flensburg (Allemagne) devant environ 2.100 spectateurs.