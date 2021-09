Le Barça entame la défense du titre

in

15/09/2021 à 21:32 CEST

Le Barça de Carlos Ortega encore en construction, la défense du titre de Ligue des champions a débuté par un match difficile en début de phase de poules contre l’Allemand Flensburg (20h45 Esport 3) à la Flens Arena devant 3.000 spectateurs, le maximum autorisé par les mesures sanitaires en Allemagne.

Une saison de plus, le titre européen fait partie des objectifs de l’équipe du Barça dont le premier défi est de terminer premier ou deuxième de la phase de poules pour éviter les huitièmes de finale, qui peuvent être un véritable piège.

Ce ne sera pas facile puisque le groupe du Barça, B, est vraiment fou avec le Paris Saint Germain, Vezprem, Kielce ou Dinamo de Bucarest par Xavi Pascual entre autres.

L’entraîneur du Barça sait ce que c’est que de jouer sur le court de Flensbourg, l’Enfer du Nord : « C’est un match difficile pour nous. Gagner en Allemagne n’est jamais facile et surtout devant une équipe qui se bat pour le titre de Bundesliga depuis plusieurs saisons avec le Kiel & rdquor ;. Ortega a ajouté que « de mes années en Allemagne, je le connais très bien et sa défense à ‘six-zéro’ est très solide, bien que demain – pour aujourd’hui – ils fassent quelques victimes. Pour les surmonter il faut essayer d’imposer un rythme très élevé comme on le fait toujours pour que la partie soit longue. L’essence de Flensburg est sa forte défense & rdquor ;.

Ortega fait confiance à l’équipe

Le coach, qui ne pourra pas compter sur Aitor Ariño ou Timothey N’Guessan mais qui récupère Dika Mem, a expliqué que « L’équipe va de mieux en mieux. Nous suivons le processus de connaissance mutuelle, mais nous travaillons bien. Je veux rappeler que l’une des forces de Flensburg est que c’est une équipe avec une équipe qui joue ensemble depuis longtemps, ils savent très bien ce qu’ils jouent en attaque, mais l’essentiel est leur forte défense & rdquor ;.

Ortega est clair que “tout le monde veut le Barça. Tout le monde veut le battre et ils sortent pour rivaliser au maximum contre nous; c’est quelque chose que chacun de nos joueurs sait.”