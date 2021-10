Le Barça entame l’assaut de sa quatrième Ligue des champions en Lituanie

25/10/2021

Le FC Barcelone va essayer de faire parler cette semaine à Kaunas pour un sport différent du basket. L’impressionnante Zalgirio Arena, domicile habituel de l’Euroligue, changera de costume pour devenir le théâtre d’un tour principal de la Ligue des champions dans lequel les Blaugrana et le débutant Levante en tant que finalistes de la ligue tenteront d’atteindre l’objectif réalisable de terminer entre les trois premiers à accéder au Tour Élite, dernière étape avant le tant attendu Final Four.

Sur la piste où il a commencé à construire sa brillante carrière sur le banc Sarunas Jasikevicius Et dans lequel Brandon Davies, Nigel Hayes et Rokas Jokubaitis se sont également émerveillés, le nouveau Barça de Jesús Velasco est confiant de maintenir la ligne ascendante qu’il a montrée à l’aube de ce parcours malgré le fait qu’ils aient à peine eu la pré-saison en raison de la Dispute de la Coupe du monde.

L’équipe s’est rendue sur les terres lituaniennes tôt dimanche après avoir finalement rompu son charme dans le derby avec une victoire acharnée à Santa Coloma (3-4) et ce lundi, elle s’est déjà entraînée à la Zalgirio Arena, où Le biélorusse Viten Orsha sera mesuré ce mardi à 15h30 (une heure de plus au siège du parti). Et à 18h00, Levante fera ses débuts et jouera le premier match européen de son histoire contre l’hôte Kauno Zalgiris.

Lozano et Ortiz ont trois

Le Barça affronte la concurrence dans le but de récupérer la couronne perdue la saison dernière à sa neuvième participation au tournoi, avec un bilan de trois titres (2011-12, 2014-15 et 2019-20 six mois plus tard que prévu initialement), deux vice-champions et trois troisièmes places.

Ferrao, en finale de la dernière Ligue des Champions face au Sporting

Par curiosité, le Brésilien Sifflet Il est le seul joueur de l’équipe du Barça à ne pas avoir remporté de Ligue des champions, même si André Coelho était dans l’équipe championne aux Palau en octobre 2020 pour penser qu’il ne l’a pas joué car cela correspondait à la campagne précédente.

Capitaine Sergio Lozano et Carlos Ortiz sont les joueurs avec le plus de titres européens, un total de trois. De plus, l’entraîneur Jesús Velasco a remporté deux titres de Ligue des champions avec Movistar Inter (2017 et 2018), les mêmes que Dyego et Marcenio.

Au sein du personnel, il y a un un certain sentiment de vengeance après avoir perdu la dernière finale aux mains du Sporting de Portugal (3-4) après une première mi-temps clairement du Barça qui s’est terminée 2-0 avec des buts de Marcenio et Ximbinha.

Les joueurs parlent

Rénové jusqu’en 2024, Didac Plana est appelé à être le premier gardien de but cette saison Malgré le fait qu’à ce jour Jesús Velasco partage les minutes avec un Miquel Feixas qui a déjà amplement démontré qu’il est plus que qualifié après un parcours passé dans lequel il a enchaîné plusieurs blessures.

« Le futsal européen est de plus en plus équilibré et Nous ne devons nous croire supérieurs à personne si nous voulons atteindre l’objectif gagner les trois matchs et se qualifier pour le Tour Élite en tant que premier du groupe et ainsi être tête de série », prévient l’international espagnol.

Marcenio, Miquel Feixas et André Coelho, après avoir atterri à Kaunas

« Il est clair que, par gabarit, nous sommes l’un des favoris au titre mais cela ne sert à rien et nous devons le montrer sur le terrain à chaque match, à partir de ce mardi avec Viten », a souligné un Dídac motivé.

Pour sa part, le jeune Bernat Povill continue de répondre à la confiance du technicien tout comme il l’a fait avec Andreu Plaza sur le banc et aura des minutes à Kaunas. Il est joueur de l’équipe première à tous égards et continue de montrer que le pari a été un succès.

« J’essaie de profiter de chaque minute que l’entraîneur me donne et je suis confiant. Ce Champions me fait une illusion spéciale et je suis convaincu que si nous jouons à notre niveau, nous pouvons être candidats au titre », a expliqué l’équipe de jeunes.

« Nous voulons nous débarrasser de cette épine clouée, mais ce serait une erreur de penser au-delà du match contre Viten et nous n’atteindrons le but que si nous sommes humbles et, au minimum, nous égalons l’intensité du rival à chaque match », a déclaré Povill.