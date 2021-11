Le Barça envisage la signature d’un outsider devant l’inconnu Higgins

28/11/2021 à 18:18 CET

Prévisions avec Cory Higgins ils n’invitent pas à l’optimisme. L’attaquant américain a été absent des courts pendant trois semaines en raison de douleurs au bas du dos. Cela a été rapporté par le club qui, dès le départ, n’a fixé aucune période de récupération. Ce à quoi ils ne s’attendaient pas, c’est que le joueur du Barça va empirer au fil des jours et que la possibilité de se renforcer est déjà sur la table.

Selon ‘Encestando’, le Barça pourrait signer un outsider pour le remplacer temporairement Higgins. Une tâche qui à ce stade de la saison semble compliquée. Un joueur de niveau Barça n’est pas libre sur le marché et cela implique de devoir payer pour un transfert. Venir pour quelques mois n’est du goût d’aucun joueur non plus.

Yogi Ferrell ou Darius Adams sont quelques-uns des noms qui apparaissent sur la liste mais rien de concret. Codi Miller-McIntyre, MoraBanc Andorra l’aime aussi et ce n’est pas une base si pure. En ce moment, le Barça tire sur la filiale pour fermer une ligne extérieure qui fait les victimes de Calathes, pendant six semaines et Abrines, qui ne devrait pas revenir avant le début de 2022.

Concernant Higgins, l’évolution dans les prochains jours déterminera s’il continue avec un traitement plus conservateur ou l’Américain doit subir une intervention chirurgicale. Et c’est déjà plusieurs semaines de congé.