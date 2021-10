Le Barça Escola Barcelona, ​​protagoniste de la nouvelle campagne Veri

19/10/2021 à 17h51 CEST

Sport.es

Garçons et filles de la La star du Barça Escola de Barcelona dans la nouvelle campagne sur l’eau de Veri, sponsor officiel du club du Barça. Le Barça Esola de Barcelona est l’embryon de plus de 40 écoles que le Club a dans le monde, connue internationalement sous le nom de Barça Academy, et qui est l’étape précédente pour les équipes de formation du Club.

Dans la pièce audiovisuelle, un groupe de garçons et de filles entre 6 et 12 ans -qu’ils jouent dans le Catégories initiation, entraînement et pré-compétition de la Barça Academy-, ils s’entraînent au Joan Gamper Cité Sportive de Sant Joan Despí sous les ordres de son entraîneur.

Après la pratique du sport, les joueurs reprennent des forces en buvant de l’eau, geste indispensable lors de la réalisation de toute activité physique.

La nouvelle campagne du Eau officielle du FC Barcelone est déjà visible sur les réseaux sociaux, les médias numériques et la télévision, vous pouvez également le voir ici.