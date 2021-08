Le Barça est déjà en Andorre

24/08/2021 à 21h50 CEST

Le FC Barcelone entamera ce mercredi la deuxième phase de la pré-saison dans la ville andorrane d’Encamp, auquel il est arrivé hier soir ce mardi en bus après une séance d’entraînement à midi aux Palau.

Jasikevicius a été emmené sur les terres andorranes aux 13 joueurs de l’équipe première après avoir rejoint lundi Cory Higgins, Àlex Abrines, l’ex-Madridista ‘Nico’ Laprovittola et le récemment signé Nigel Hayes. Avec eux, les jeunes joueurs de l’académie Ibou Badji, Michael Caicedo, Gael Bonilla et Agustín Ubal s’entraîneront jusqu’au 30 août au Centre Esportiu i Sociocultural d’Encamp.

Comme Saras l’assurait le 16 août, l’équipe a surtout travaillé sur l’aspect physique dès la première semaine d’entraînement et à partir de maintenant, les sessions commenceront également à se concentrer sur les questions tactiques dans le but que Rokas Jokubaitis et les susmentionnés Hayes et ‘Lapro’ rejoignent la discipline de l’équipe dès que possible … bien que les deux premiers aient déjà travaillé à Zalgiris sous les ordres de l’entraîneur lituanien.

Le Barça jouera deux matches amicaux à Encamp avant l’assaut sur les deux premiers titres officiels. Les débuts auront lieu le 26 août contre la MoraBanc Andorra renforcée avec la base Codi Miller-McIntyre (JL Bourg Basket), l’attaquant Drew Crawford (Brescia) et l’ex-vert-noir Conor Morgan comme grosses recrues. Et le 30-A affrontera le Français de Limoges, champion d’Euroligue en 1993 sous les ordres de Bozidar Maljkovic.

Puis le Ligue catalane le premier week-end de septembre avec les ‘demi’ sur 4-S contre Penya (Andorre et BAXI Manresa joueront l’autre avec la finale sur 5-S également au Nou Congost.

Mirotic et Laprovittola, avant de voyager en terres andorranes

| FCB

Une semaine plus tard le Supercoupe Endesa, dans lequel les Catalans affronteront le Valencia Basket en demi-finale le 11 septembre avec la finale le lendemain contre le vainqueur de l’autre demi-finale qui affrontera le Real Madrid et accueillera Lenovo Tenerife.

Pourtant, le modèle est fermé en attendant que Pau Gasol décide s’il continuera une campagne de plus dans l’équipe ou si la meilleure carrière d’un basketteur espagnol de toute l’histoire se termine définitivement.

Bolmaro, en attendant de signer

L’Argentin Leandro Bolmaro est au Minnesota depuis plus d’une semaine en attendant de parvenir à un accord définitif avec les Timberwolves et de commencer le chemin vers le grand rêve d’imiter leur grande idole, le mythique ‘Manu’ Ginobili (San Antonio Spurs).

Bolmaro, la saison dernière contre Penya

| DAVID RAMÍREZ

Malgré le fait qu’il ait renouvelé la saison dernière jusqu’en 2023 avec le Barça puisqu’il est un joueur très apprécié de Jasikevicius, le Cordoba était très clair que son avenir passait par la NBA si le «projet» lui souriait et qu’il était satisfait du numéro 23 avec lequel les Knicks l’avaient choisi, bien qu’ils l’aient immédiatement transféré à la franchise de Minneapolis.

Bolmaro attend toujours que les ‘Loups’ finissent d’équilibrer leurs comptes et lui proposer un contrat qui, selon certaines sources, pourrait être « rookie ». Le Barça recevra quelque 900 000 euros de dédommagement, un chiffre qui a été déterminant pour la signature de Nigel Hayes.