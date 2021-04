07/04/2021 à 21h59 CEST

Le FC Barcelone est arrivé ce jeudi à la petite ville de Luso à 18h00 et était concentrée avec le reste des équipes qui joueront la phase de groupes de cette Ligue européenne qui a été conçue pour que cette année elle puisse être jouée.

Après que le titre a été déserté en 2020 en raison de la pandémie COVID-19, le Comité européen et l’association des équipes (EHCA) se sont finalement mis au travail pour concevoir une formule afin que les équipes puissent enfin jouer à nouveau la compétition européenne.

Ce sera le premier test organisé par l’EHCA, auquel appartiennent les neuf équipes participant à la phase de groupes, organisme qui a renégocié les règles du concours, surtout au niveau économique puisque le canon pour être le lieu n’était pas viable car il n’était pas possible de récupérer l’investissement avec la vente de billets, car il était fermé.

Finalement il y eut accord et la phase de groupes Il sera joué dans une « bulle » qui a été installée dans la petite ville de Luso, avec moins de 3 000 habitants et situé à l’ouest, qui connaîtra le tollé d’avoir les neuf meilleures équipes de hockey chez soi. L’avantage de Luso est qu’il dispose d’un pavillon plus que remarquable pour accueillir la compétition sans public, comme c’est le cas, et tout près se trouve le Grande Hotel de Luso, quatre étoiles et avec tout le confort dont une grande salle de sport, où le les équipes trouveront tout le confort.

Ce sera trois jours pendant lesquels Luso aura dans son pavillon le meilleur roller hockey du monde avec des matchs très intéressants tels que Noia-Porto, qui ouvrira la compétition demain à 15h00, Sporting de Lisboa-Reus avec lequel il débutera la compétition du Groupe B (18h00) ou du Barça-Liceo (21h00) avec laquelle la journée se terminera demain.

Plaintes de l’ECHA

La phase de groupes détermine les participants du Final Four auxquels Le premier de chaque groupe et le meilleur second accèderont. L’EHCA avait demandé au Comité européen de tenir une deuxième phase pour déterminer plus équitablement le meilleur deuxième, mais la demande a été rejetée, ce que l’association du club a regretté dans un communiqué.