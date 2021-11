11/08/2021

Le à 18:23 CET

Le futsal du FC Barcelone a connu un excellent début de saison. De la main de son nouvel entraîneur, Jésus Velasco, ses performances ont été excellentes à ce jour tant dans le Ligue comme dans le tour principal de la Ligue des champions.

Les azulgranas Ils mènent la Ligue, avec Viña Albali Valdepeñas et Jaén, avec 12 points en cinq matchs, mais le Barça est le meilleur buteur du championnat, avec 24 buts (et une « moyenne de buts » de +11) devant les 13 buts de Castillan-La Mancha et des Andalous.

Si à ce facteur de vantardise maximale de efficacité en face-à-porte, s’ajoute la belle performance des Blaugrana en Europe, la moyenne des scores est étendue à 5 625 buts en moyenne par match. Un total de 45 buts en huit matchs contre 17 encaissés, avec une moyenne de 2 125 par match.

Les Barça accumule aussi sept victoires consécutives entre la Ligue et la Ligue des champions, trois dans le « tour principal » européen et quatre d’affilée dans le tournoi de la ligue.

« LA PEGADA FAIT LA DIFFÉRENCE »

« Ce que nous voulons toujours, c’est générer plus d’occasions que le rival, et puis notre punch fait la différence », a avoué l’entraîneur barcelonais, Jésus Velasco, au terme du dernier match de championnat avec un triomphe culé : Xota-Barça (2-8).

Sergio Lozano et Ferrao, avec neuf et huit buts, respectivement, sont les meilleurs buteurs du FC Barcelone. Le capitaine du Barça a également marqué lors de six des huit matchs disputés, un facteur clé pour revenir dans l’équipe espagnole un an plus tard.

Les autres buteurs du Barça sont : Pito et Adolfo (5 buts chacun), Mathéus (4), André Coelho et Ortiz (3), Povill et Didac (2), Dyego, Esquerdinha et Víctor Pérez (1), plus un but contre son camp de Roger, de Levante.