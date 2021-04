Le Barça est toujours en vie contre le Zenit après une prolongation angoissante au Palau

23/04/2021 à 23h30 CEST

Le Barça a sué le sang pour remporter le deuxième match des quarts de finale dans une prolongation angoissante (81-78), qu’il vaut la peine pour l’équipe azulgrana de rester en vie contre le Zenit, c’était très proche de leur donner la fente.

Un triple de Hanga et deux interceptions du garde dans les dernières secondes de la prolongation, couplés au match spectaculaire de Davies, le meilleur du Barça, ont conduit le Barça à un triomphe qui leur donne vie., avant les deux prochains matchs à Saint-Pétersbourg

Le Barca Il a dû tout mettre en œuvre dans le deuxième match, avec une défense beaucoup plus agressive. Et Jasikevicius a amené Oriola dans les cinq premiers au lieu de Gasol. Il fallait repartir avec une autre marche.

Contrôle Zenit

Mais le Il est vrai que le duel s’est déplacé dans les mêmes paramètres que le premier. Le Zenit, avec une défense très pressante, a empêché le Barça d’attaquer confortablement. Mirotic, qui voulait diriger l’équipe, il a marqué un triple qui a donné au Barça le premier revenu (10-8), mais marquer était une vraie torture à chaque attaque.

Saras a mis Claver sur Pangos, comme dans le premier duel, pour tenter de neutraliser la base canadienne, mais il a été à moitié réalisé dans un premier quart-temps qui a dominé l’équipe de Xavi Pascual (13-16) dans une dynamique qui n’intéressait pas les Catalans.

Le Zenit a réalisé son maximum après le triple de Baron au début du deuxième quart-temps (13-19). Avec les mêmes problèmes d’attaque, Saras a opté pour Bolmaro pour arrêter Pangos, et Davies dans la région, l’homme le plus clairvoyant du Barça lors du premier match.

Davies et Bolmaro, protagonistes

Et Saras avait raison. Le courage de Davies dans la zone -9 points-, ainsi que deux triples de Smits, ont permis au Barça de réaliser une course de 12-0 (du 15-21 au 27-21), qui a commencé à renverser la situation. Le Zenit ne marquait plus facilement, – seul Thomas l’a fait (8) – tandis que la défense du Barça gagnait en efficacité et a couru le champ.

Le deuxième triple de Smits a donné au Barça son maximum du match (34-25) qui maintiendrait la pause (38-39), dans les meilleures minutes du Barça. De l’air pour l’équipe en attente de la seconde mi-temps au Palau.

Le Barça a atteint le maximum après deux plus un de Higgins (41-31), mais la dynamique du match est revenue aux mains du Zenit. Avec des erreurs d’attaque, avec Mirotic hors tension, ilLes Russes ont retrouvé leur essence défensive pour revenir dans le match (43-39).

Zenit est recomposé

Bolmaro a donné de l’air avec un triple, mais la dynamique était pour Zenit qui a réussi à égaliser le duel après le panier du Baron (46-46) et l’a fermé en liant le duel à 48, avec cladomaine de visite ro pour le souci de Saras après le quart du trimestre (10-19).Dans le dernier quart-temps, Davies a de nouveau pris le relais avec ses points et se bat sous le cerceau, pour reprendre le contrôle du Barça, malgré un Zenit qui ne s’est jamais rendu et qui est entré à 40 secondes de la fin, avec une égalité à 66.

Mirotic a raté l’attaque et sur la dernière possession, Pangos a également raté son tir. Le jeu allait prolonger.

Hanga, décisif

Et dans les cinq minutes supplémentaires, Hanga et Higgins ont été décisifs dans les derniers instants, avec un triple et deux interceptions de l’egarde et les lancers francs de l’avant, ce qui en vaut la peinen le triomphe du Barça et continuer très vivant dans ces quartiers en route vers Saint-Pétersbourg pour les deux prochains matchs.