“Le Barça est très dangereux”

22/09/2021 à 16h43 CEST

Ce mercredi Allvaro Cervera a tenu une conférence de presse avant le match contre le Barça, Ils joueront ce jeudi à 22h00 à Cadix.

Son intervention a commencé analyser son prochain rival: “Il faut savoir que le Barça est différent des autres années, c’est très dangereux, avant ils le faisaient à l’intérieur et maintenant à l’extérieur. Je pense toujours que c’est une équipe très dangereuse, différente. Vous pouvez faire un alignement de onze internationaux. C’est Barcelone et c’est toujours aussi dangereux.”

“Koeman a essayé de jouer avec le style barcelonais, mais l’autre jour, le match lui a été opposé très bientôt et cela l’a amené à faire des choses différentes. Le jeu de Grenade n’est pas son style, le jeu l’a conduit à une autre façon de jouer, Grenade, le résultat. Ils essaient d’atteindre le sommet à l’extérieur normalement, avant de le faire pour le donner à Messi et maintenant ils arrivent à l’extérieur. L’autre jour, ils se sont beaucoup concentrés et de loin. C’est toujours une équipe dangereuse, ils continuent d’essayer le style barcelonais, mais cela leur coûte de ne pas avoir les joueurs d’avant. Les styles, pour moi, sont définis par les joueurs que vous avez», a commenté le match du Barça.

Il a également précisé quelles sont les clés de la visite du Barça : “Nous ne pouvons pas être supérieurs. Nous pouvons être supérieurs à des moments précis. Dans nos succès et dans leurs erreurs. Si nous voulons les battre au match, nous perdrons généralement. À des moments précis, nous pouvons être meilleurs et nous nous accrochons à cela pour gagner le match“.

Selon le technicien cadista, le le moyen de se défendre est la clé pour obtenir un bon match. “Nous changeons à peine. Nous changeons quelque chose à propos d’un joueur spécifique, attendons plus tard ou plus loin. Nous devons savoir qu’ils prennent plus de centres que la normale. Ils ont des joueurs blessés. Nous ne changeons pas notre façon de défendre. Notre amélioration vient de la défense en tant que première partie à Balaídos “.

Pour finir, je parle des options qu’ils ont : “Je ne pense pas à combien nous allons gagner parce que je ne le fais dans aucun match. Mais je pense que n’importe quel jeu auquel nous jouons peut être joué. Nous devons être très bien et que le rival n’a pas son meilleur jour. Nous devons respecter les délais que nous voulons. Des circonstances peuvent survenir et vous pouvez gagner. Ils peuvent être donnés, bien sûr “