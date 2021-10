Le Barça et le Real Madrid sont vus avec deux invaincus

13/10/2021 à 01h46 CEST

EUROLIGUE : Barça vs Olympiakos

Le Barça reçoit à un Olympiakos qui la semaine dernière, il a donné au Real Madrid sa première défaite de la saison. Les Grecs, cependant, partent loin du favoritisme pour ce match car ils ne sont pas une équipe particulièrement bonne à l’extérieur. Bartzokas, ancien entraîneur de culé, cherchera à nuire aux pupilles d’un Jasikevicius qui a vu son équipe accélérer en vitesse de croisière, ajoutant huit victoires consécutives depuis la défaite en finale de la Supercoupe d’Espagne.

Les quotas nous parlent de certains culés extrêmement préférés qui semblent [1.26] qui sortent triomphants du duel. Nous recommandons à tous de parier sur un match dur et défensif avec deux équipes qui préfèrent tirer le jeu plutôt que de jouer aux fins stylistes. Qu’il y ait moins de 151,5 points dans le duel à

[1.88] Cela nous semble un prix à prendre en compte dans ce duel invaincu.

EUROLIGUE : Real Madrid vs AS Monaco

Ces recrues monégasques sont effrontées. Le club de la Principauté est passé en seulement quatre saisons des catacombes d’Europe – la troisième catégorie continentale – à ses débuts en Euroligue et ne connaissent toujours pas la défaite à cet endroit en battant Panathinaikos et Unics Kazan sur le chemin. Maintenant, ils affrontent un autre niveau lors de leur visite au Palacio de los Deportes pour se mesurer au Real Madrid, qui commence comme favori au quota. [1.16].

De notre point de vue ce favoritisme blanc est exagéré contre une équipe qui a du talent partout avec Mike James, Westermann, Motum ou Motiejunas dans leur staff. On parie plus que Monaco ne perdra pas de plus de neuf points de cote [1.88]. Mitrovic a une grande équipe et il l’a montré en laissant la Russie en vie la semaine dernière. Une autre chose que nous recommandons est d’aller au-dessus de 161,5 points au total dans le match de quota [1.88]. Ce sont deux équipes heureuses et elles vont le montrer.

N’oubliez pas que vous pouvez regarder ce match et toute l’Euroligue gratuitement sur le site et dans l’application Betfair juste en étant client. Vous avez à votre disposition le troisième jour du meilleur basket du Vieux Continent. Profitons de la magie du basket.