Le Barça et le Real Madrid, un moyen gratuit de signer Pogba

29/10/2021

Le à 17:34 CEST

Joël Xaubet

Paul Pogba Il est l’un des joueurs les plus précieux au monde, le milieu de terrain français s’est imposé comme l’un des meilleurs à son poste, ses performances avec l’équipe de France le prouvent, mais Quand l’élastique Manchester United est gainé, les choses sont très différentes. Pogba n’a pas réussi à briller au cours de ses cinq saisons à Old Trafford et Tout indique qu’il ne va pas renouveler son contrat avec les Britanniques.

Pogba, un vieux rêve du Barça et de Madrid

Le milieu de terrain français a été à l’ordre du jour de nombreux grands européens, dont Barça et Madrid, mais les coûts de sa remise bombardaient toute opération. Maintenant, avec la fin de l’association de Pogba avec United, tout le monde se frotte les mains.

L’avenir de Pogba est loin d’Old Trafford

D’Angleterre, ils assurent que les Diables rouges planifient un avenir sans Pogba, qui Avec l’arrivée de Bruno Fernandes, il a perdu beaucoup de poids dans la création du jeu et ne trouve plus sa place sur le terrain. Solskjaer l’a essayé dans diverses positions, mais le français n’est pas à l’aise dans le double pivot, puisqu’il n’a jamais eu de grandes capacités défensives malgré son physique. Une autre solution du technicien norvégien a été mettre Pogba sur l’aile gauche, mais l’équipe a trop d’ailiers -Rashford, Greenwood, Sancho et Lingard- comme pour mettre le Français à cette place, qui n’a pas très bien performé non plus.

Le meilleur endroit pour Pogba est celui d’un milieu offensif, libéré de grandes implications défensives, mais Chez United, cette place est détenue par Fernandes et rien n’indique qu’il ne sera plus intouchable dans les plans de Solskjaer.

Dans cette réalité Pogba veut changer d’air. Votre mandataire, Mino Raiola, a décliné toutes les propositions de renouvellement reçues. De cette façon, les portes sont ouvertes de sorte que Barça, Madrid, Juventus et PSG entreprendre l’incorporation de Pogba à un coût nul. Bien qu’avec Raiola entre les deux, aucune signature n’est bon marché.