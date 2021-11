Le Barça et Madrid ne peuvent pas être confondus à domicile

11/11/2021 à 03:06 CET

pari

EUROLIGUE : Barça vs Baskonia

Après avoir mordu la poussière au domicile d’Armani Milan, le Barça tentera de rattraper cette déception face à Baskonia. L’équipe de Vitorian est en basse heure cette saison présentant un solde négatif de trois victoires et cinq défaites en Euroligue, tandis que les Catalans font preuve de muscle avec six victoires et deux défaites. L’équipe du Barça cherchera à maintenir sa solidité dans un Palau Blaugrana invaincu cette saison en apparaissant au quota [1.16] un triomphe qui devrait être un fait accompli.

On attend beaucoup de voir le duel entre Mirotic et le Lituanien Tadas Sedekerskis, l’une des sensations de la saison et qui vient de signer un PIR de 35 lors du dernier match ACB. L’équipe de Dusko Ivanovic cherchera à ralentir le rythme du match, mais nous pensons qu’il y aura plus de 146,5 points de quota [1.88].

EUROLIGUE : Real Madrid vs Zalgiris

Le Real Madrid, de son côté, reçoit un Zalgiris Kaunas qui n’est même plus l’ombre qu’il était les saisons précédentes. Huit défaites en huit matchs nous donnent un échantillon de la crise que traversent les Lituaniens, qui ont dû se renforcer la semaine dernière pour éviter de saigner davantage avec l’arrivée de Tai Webster et Zoran Dragic. L’équipe blanche commence en tant que favorite et nous pensons qu’elle pourrait gagner en battant, plaçant la victoire de plus de 16,5 points en désaccord [1.88].

Les Blancs affrontent la pire équipe de buteurs de l’Euroligue avec une moyenne de moins de 70 points. L’équipe de Laso est dans ces chiffres à l’extérieur du Palace, mais à domicile, elle atteint 83 buts. C’est pourquoi nous pensons qu’une ligne dans laquelle il y aura moins de 153,5 points a est une bonne opportunité pour ce match. [1.88]. On sait qu’il y a un peu de houle et de clapot entre les deux clubs, mais on comprend aussi que les locaux vont mettre le mode économiseur pour sécher leur rival dans la peinture. Correspondance claire avec le blanc.

N’oubliez pas que vous pouvez regarder ce match et toute l’Euroligue gratuitement sur le site Web et dans l’application Betfair juste en étant client. Vous avez à votre disposition le neuvième jour du meilleur basket du Vieux Continent. Profitons de la magie du basket.