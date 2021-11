Le Barça et ses fichus premiers quarts

11/05/2021 à 19:55 CET

Le Barça de basket traîne un problème en Euroligue que les résultats ont couvert jusqu’à ce que les deux premières défaites consécutives soient arrivées. Les premiers quarts des jeux sont « horribles & rdquor; comme Sarunas Jasikevicius a décrit le début du match contre Armani Milan jeudi. Cette fois, il a perdu, comme à Tel-Aviv contre le Maccabi, et les feux rouges se sont allumés. Une équipe peut perdre, mais le Barça ne peut jamais le faire par manque d’attitude ou d’intensité. Manque d’étincelle, de force et parfois d’idées.

Sortir sur le terrain en donnant l’initiative à l’adversaire ne se termine généralement pas bien sur des pistes aussi chaudes que Tel-Aviv ou Milan, et encore moins si vous êtes un « roi » d’Europe, auquel cas l’option de sortir sur la piste pour les voir venir n’est pas à envisager. Saras s’en est plaint à la fin du match en Italie et s’est demandé la raison de ces débuts dans lesquels l’équipe ne répond pas : « Je ne sais pas si c’est un problème de concentration des nouvelles générations car on parle toujours de la même chose & rdquor ;, a-t-il déclaré après avoir assuré que « nous n’avons pas eu une bonne attitude & rdquor ;.

En regardant les statistiques, si l’on analyse les premiers sets depuis le début de l’Euroligue, le Barça les a clôturés en dessous de cinq fois (à domicile contre l’Olympiacos et à l’extérieur contre Monaco, Fenerbahçe, Maccabi et Milan. Mais contre le Bayern en Allemagne et le Zenit à Palau, ils les ont fermés avec un seul point d’avance. Il est surprenant que le Barça ait concédé 19 points au premier quart-temps d’un Zenit qui a terminé le match avec 58.

Se consiguió remontar hasta que llegó el tridente de partidos fuera de casa donde el Barça salvó el primero ante el Fenerbahçe (74-76) partido que el Barça empezó 12-2 y acabó el primer cuarto 20-15 maquillando el juego decepcionante de los primeros minutes.

Quintettes initiaux

Et si le problème, ce sont les premiers quart-temps, les cinq titulaires devraient analyser leurs performances ces premières minutes de jeu. Et dans presque tous les jeux, les « vaches sacrées » ont commencé. Mirotic, Calathes, Higgins ou Brandon Davies Ils sont pratiquement toujours dans le quintette de départ, le problème est donc peut-être plus grave qu’il n’y paraît. Ils ne sont pas branchés.

Saras a souligné la mentalité des nouvelles générations, mais ce sont des joueurs avec beaucoup d’expérience déjà âgés de plus de 30 ans. Une analyse des déconnexions depuis le début est essentielle et des solutions sont urgentes.