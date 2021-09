Le Barça explose avec violence en finale de la Ligue catalane

in

03/09/2021 à 20:26 CEST

Le FC Barcelone attend déjà le vainqueur de Lleida Llista-Reus Deportiu en finale de dimanche Qui se dispute ensuite après avoir dépassé Noia Freixenet (8-1) ce vendredi lors de la première demi-finale de la phase finale de la Ligue catalane qui se déroule au Pavelló Oliveras de la Riba à Sant Hipólit de Voltregà.

FCB

NOIA

FC BARCELONE, 8

(5 + 3) : Aitor Egurrola (p.), Matías Pascual (1), Ignacio Alabart, Pau Bargalló (2), Joao Rodrigues (1) -partant cinq-, Sergi Panadero, Helder Nunes (2, 1p.), Nil Roca (1p.) Et Uri Llenas (1).

CE NOIA FREIXENET, 1

(1 + 0): Xus Fernández (p.), Jordi Bargalló, Roc Pujadas, Eloi Mitjans, Aleix Esteller -cinq titulaires-, Àlex Joseph, Xavi Costa (1) et Toni Salvadó.

ARBITRES

Burgos Manotas et Calonge Barrio (catalan). Ils ont montré un carton bleu à Xavi Costa (27:49), de Noia Freixenet.

BUTS

1-0, Pau Bargalló (6:54); 1-1, Xavi Costa (7:17); 2.1, Helder Nunes, d’une pénalité (8:15); 3-1, Helder Nunes (14:23); 4-1, Matías Pascual (22:54); 5-1, Pau Bargalló (23:52); 6-1, Joao Rodrigues (28:54); 7-1, Nil Roca, sur penalty (34:22); 8-1, Uri Llenas (43:13).

INCIDENTS

Première demi-finale de la ligue catalane masculine de roller hockey jouée au Pavelló Oliveras de la Riva (Sant Hipólit de Voltregà).

L’équipe du Barça a fait face au crash après avoir surmonté ses trois engagements précédents avec une énorme autorité dans la défense de leur titre catalan (11-3 contre Igualada Rigat et 1-6 à Gérone en phase de groupes plus 6-0 en quarts de finale contre Voltregà, hôte de cette phase finale).

Dans la réédition de la passe finale, la réunion a commencé très émue avec deux bonnes interventions de Txus Fernández sur des tirs de Pau Bargalló en 3′ et Matías Pascual en 6′. Dans l’autre but, le très vétéran Aitor Egurrola (41 ans) a bien répondu à une double chance d’Aleix Esteller à la 6e minute.

A partir de là, folie totale avec trois buts en moins d’une minute et demie. Pau Bargalló a tourné avec le ballon pour marquer avec un tir puissant pour 1-0 à la limite de la 7′, à laquelle Noia Freixenet a répondu en signant 1-1 à peine 23 secondes plus tard avec une superbe frappe de Xavi Costa.

La minute suivante, les arbitres ont décrété un rigoureux pénalité pour faute à l’intérieur de la surface au Portugais Helder Nunes qu’il s’est converti avec un terrain sec pour redonner l’avantage à son équipe à la 8e minute et, accessoirement, marquer son cinquième but dans cette Ligue catalane.

Le Barça est entré au tableau d’affichage à la fin de la première mi-temps

| FCB

La mobilité et l’intensité de ceux de l’Alt Penedés ont posé des problèmes aux champions, dangereusement accusés de fautes. Dans ce poste, un génie de Helder Nunes collé à la clôture Cela lui a permis de déjouer Roc Pujades et de parcourir la moitié de la piste pour battre Txus Fernández à 3-1 à la limite de la 15′.

Le dixième coup franc du Barça est arrivé et Eloi Mitjans a envoyé le direct à la barre transversale. Le rejet l’a favorisé, mais la ‘Pulpe’ était là pour l’empêcher de couper des distances à sept minutes de une pause qui a été atteinte avec 5-1 après deux autres supporters du Barça qui ont quitté le travail très sur la bonne voie.

Le 4-1 est venu dans le 23′ après un spectaculaire « tuya-mía » au compteur entre Pau Bargalló et Matías Pascual qui a transformé l’Argentin avec maîtrise, tandis que le Catalan a encore une fois fait preuve de sa “malveillance” pour tromper le but de Noia sur le côté et établir le 5-1 à une minute de l’entracte.

Pau Bargalló, un vrai génie du roller hockey

| FCB

Noia Freixenet a essayé au redémarrage, mais a subi des pertes comme celle qui a permis à Joao Rodrigues de se tenir seul face à un bon Txus Fernández. Le 28′ Xavi Costa a vu un carton bleu qui a beaucoup protesté et une minute plus tard l’ex de Benfica a encore élargi la vente du Barca avec 6-1 après avoir ramassé le ballon et frappé dans une action pleine d’action de qualité.

Jeune Uri Llenas Il a montré encore une fois qu’il n’a pas du tout peur de l’équipe première et a causé une pénalité maximale que Nil Roca a transformé en 7-1 en passant par 35′, mais il n’a pas pu prolonger le revenu dans une faute directe par le dixième de Noia. Xus Fernández a remporté le match. Le quinzième joueur du Barça n’a pas non plus profité de Roc Pujadas en direct face à un magistral Egurrola.

Cependant, Llenas n’a pas voulu manquer son rendez-vous avec le but de marquer sa troisième “cible” (8-1) à son troisième match de cette Ligue catalane en profitant d’un rebond et en marquant presque à volonté. L’équipe de l’Alt Penedès a beaucoup souffert dans le dernier quart de match face à un Barça très connecté et en forme.