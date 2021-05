Le Barça expose à Tudela… mais l’Inter les attend en quart de finale !

30/05/2021

Le à 20:07 CEST

Le FC Barcelone a offert une belle image pour s’imposer ce samedi par 2-5 dans la piste de l’Aspil Vidal Ribera Navarra et il aura l’avantage sur le court lors d’un match nul empoisonné en quarts de finale contre Movistar Inter, son bourreau en Super Coupe et en Coupe d’Espagne avec mercredi comme date de départ en principe.

NERVURE

FCB

ASPIL VIDAL RIBERA NAVARRA, X

(0 + 2) : Adrián Pereira (p.), Sena, Gabriel Vasques, Lemine, Pablo Ibarra -cinq titulaires-, Dani Martín (1), David (1, sur penalty), Javi Mínguez, Pedro, Terry et Uge .

FC BARCELONE, 5

(4 + 1) : Dídac Plana (p.), Marcenio, Daniel (1), Esquerdinha, Ferrao (1) -cinq départs-, Ximbinha, Dyego, Adolfo (1), Aicardo (1), André Coelho, Joselito, Bernat Povill (1) et Matheus.

ARBITRES

Martínez Torres (galicien) et Moreno Reina (andalou). Ils ont montré le rouge pour deux jaunes au visiteur Dyego (5h14 et 26h55). Ils ont montré un carton jaune aux locaux David (16:34), Javi Mínguez (22:41) et Terry (26:01); et l’entraîneur invité Andreu Plaza (36:02).

BUTS

0-1, Ferrao (1:05); 0-2, Adolfo 84:39); 0-3, Daniel (11:39) ; 0-4, Bernat Povill (19:41); 0-5, Aicardo (27:15); 1-5, David, d’un penalty (36:02), 2-5, Dani Martín (37:36).

INCIDENTS

Match correspondant à la 34e et dernière journée de la phase régulière de la ligue masculine de futsal de première division, disputé devant quelques xxxx spectateurs au Complexe Municipal Ciudad de Tudela (Navarre).

Les trois autres quarts de finale seront ElPozo Murcia (champion de la phase régulière) – Viña Albali Valdepeñas (8e), Palma Futsal (2e) – Fútbol Emotion Zaragoza (7e) et Jimbee Cartagena (4e) – Levante UD (5e) avec Industrias Santa Coloma finalement neuvième à égalité de points avec la huitième.

L’autre inconnue a été révélée avec surprise, puisque finalement les Pescados Rubén Burela devront jouer la promotion contre le perdant du troisième match en raison de la promotion que Manzaranes et El Ejido joueront lundi.

Contre un adversaire qui n’a rien joué après avoir beaucoup souffert tout au long de la saison et dans lequel jusqu’à huit joueurs quitteront l’équipe, l’équipe azulgrana a réalisé l’une des premières pièces de tout le tournoi.

Intense en pression et très concentré, Le Barça a pris les devants dès la première minute avec un magnifique Volée de Ferrao et dans le 5′ Adolfo a devancé ses marqueurs dans une action stratégique pour signer le 0-2. Juste avant, le gardien Adrián avait évité les buts d’André Coelho et du Colomense.

Pato a arrêté le jeu pour demander à ses joueurs plus d’intensité et il a atteint son but en partie, puisque le jeu était un peu équilibré avec deux bonnes arrivées de Terry et de l’ancien bleu Nil Closas, mais la vérité est que les visiteurs ont également pu marquer dans un tir dans le bois de Ximbinha et en un autre touchant le poteau du Ferrao à la passe de Dídac.

Passant par 12, le ‘magicien’ Marcenio Un mur de talon sensationnel a été inventé avec Daniel pour l’ancien Inter pour établir le 0-3 et immédiatement après, le seul problème est venu pour l’équipe d’Andreu Plaza avec la cinquième faute à 5h32 de la pause par aucun des locaux, signe clair qu’ils ne jouaient pas leur meilleur match.

Ferrao, attentif à une éventuelle passe de Daniel

| IGO SANZ

David a fait un puissant coup central qui n’a pas trouvé de finisseur et au bord de l’entracte l’équipe de jeunes Bernat Povill a profité d’une belle passe en diagonale pour marquer le 0-4 avec une certaine polémique, car la balle a été repoussée après s’être écrasée dans le triangle de support attaché au poteau. L’équipe locale et les fans l’ont beaucoup protesté et la vérité est qu’il est très difficile de déterminer s’il a complètement franchi la ligne de but.

Andreu Plaza a reconnu le travail d’Óscar de la Faya à l’entraînement en lui faisant jouer une deuxième mi-temps qui a commencé avec Dyego comme protagoniste. Celui de Palmitos a testé Adrián dans le 24′ et a vu le deuxième jaune, laissant son équipe avec un de moins pendant deux minutes.

Esquerdinha, dans une action de parti

| IGO SANZ

Et le Barça non seulement n’a pas encaissé de buts, mais fait le 0-5 seulement 20 à 20 secondes de l’infériorité dans un génie d’Aicardo de son propre terrain pour voir en avance sur l’objectif local. De la Faya a été très bon dans ce quatre pour trois.

Le jeu s’est calmé malgré les tentatives locales et là les arbitres ont inventé un penalty d’André Coelho alors que cela aurait dû être une faute pour jeu dangereux dans la surface. Oui David en a profité pour marquer 1-5.

Ces minutes de confusion ont également permis à Dani Martín de profiter de la défense laxiste de Ximbinha pour marquer le 2-5 final lors de ses adieux à l’équipe navarraise. Pourtant victoire méritée et… pour une revanche contre l’Inter !