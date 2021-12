Le Barça fait confiance pour pouvoir jouer le Clásico contre Madrid

27/12/2021 à 21:11 CET

Le Barça n’a pas pu disputer les deux derniers matchs d’Endesa League contre BAXI Manresa, prévus le 19 décembre, et l’ACB a annoncé cet après-midi que Barça-MoraBanc Andorra, prévu ce mardi, ne se jouera pas non plus.

Deux matchs consécutifs qui devront être réajustés dans le calendrier –le match contre BAXI aura lieu le 4 janvier, et avec ses vues sur le duel dimanche prochain, où les Catalans doivent visiter le Real Madrid, au WiZink Center.

Le club du Barça est convaincu que Madrid « fera tout son possible & rdquor; pour le contester puisque le report des matchs devient un problème supplémentaire dans le calendrier et donc, l’équipe de Pablo Laso essaiera de s’adapter à la date malgré son arrivée juste en force.

Dans la dernière ligne droite du confinement

Une partie importante des joueurs de la Madrid est déjà en confinement depuis quelques dates, comme Heurtel, Causeur, Poitirer, Randolph, Núñez et Yabusele, et s’ils réussissent les tests PCR, ils pourraient être disponibles pour la réunion, bien qu’avec le doute de son niveau physique.

Avec ces joueurs disponibles, Madrid atteindrait déjà neuf jetons, car Rudy Fernández, Tavares, Williams-Goss et Vukcevic sont toujours indemnes du virus. Les derniers à tomber étaient Sergi Llull et Jeffrey Taylor, auxquels il faut ajouter Adam Hanga et Carlos Alocén, qui manqueront sûrement la Classique.

Tout cela, au détriment que le Barça parvient à rester à l’écart du virus qui, pour l’instant, Il n’a mis KO que le capitaine Pierre Oriola, après avoir récupéré Nigel-Hayes, qui était confiné à Athènes et a déjà rejoint l’équipe.