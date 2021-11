Le Barça fait face à une rude épreuve au retour d’Aicardo

26/11/2021 à 18:48 CET

Dans un grand moment de jeu et de résultats après avoir enchaîné dix victoires consécutives (sept en Ligue et trois en Ligue des Champions), Le Barça accueille Jaén Paraíso Interior ce samedi à 12h30. (Barça TV et Esport3) dans un duel intense entre les deux premiers qui vient juste avant l’un des rendez-vous clés de la saison.

L’équipe azulgrana domine le classement avec 21 points en huit matchs, suivi de trois points par une équipe de Jaén qui en a 18 avec un match en attente, donc les étincelles vont sûrement sauter avec Aicardo de Cadix comme protagoniste principal.

Le dernier été la fermeture de l’aile andalouse a mis fin à un passage réussi de neuf saisons au Can Barça Dans lequel il a accumulé un énorme palmarès étant également un joueur important avec deux Ligues des Champions, trois ligues, quatre trois d’Espagne, cinq Coupes du Roi et trois Super Coupes d’Espagne comme moments culminants.

Aicardo a été la clé du meilleur Barça de l’histoire

| .

Les Palau sauront sûrement rendre un nouvel hommage à Aicardo lors d’une rencontre importante qui servira de dernier test pour le Tour Élite de la semaine prochaine au cours duquel le Barça tentera de remporter le ticket de Pilsen (République tchèque) pour le Final Four de la Ligue des Champions avec l’hôte Plzen, le Slovène Dobovec et le Belge Halle-Gooik comme rivaux.

De retour avec de bonnes notes mercredi dernier à Saragosse (3-5) après un mois KO, Leandro Esquerdinha aura un autre match pour poursuivre sa préparation pour le Tour européen Elite susmentionné. De plus, Dyego revient sur la liste après s’être reposé sur les terres aragonaises, donc la seule absence sera celle de l’équipe des jeunes Bernat Povill.

Le personnel, ambitieux

Malgré le fait qu' »une demi-saison » se jouera en République tchèque, comme l’a admis l’entraîneur Jesús Velasco dans une récente interview avec SPORT, l’équipe est complètement concentrée sur le duel ce samedi.

Adolfo est l’un des grands référents du Barça

| FCB

Auteur de huit buts en championnat lors d’un début de saison sensationnel, Adolfo a souligné l’importance de « ne penser qu’à Jaén, parce que nous avons la possibilité de les laisser à six points et parce que la meilleure façon d’affronter les Champions est de gagner pour garder la confiance très élevée ».

«Nous nous attendons à un match très difficile et très serré contre un grand rival qui s’est très bien renforcé avec des joueurs que nous connaissons tous comme Aicardo et Álex González (exportateur Inter). Ce sera un test décisif avant la Ligue des champions et le facteur Palau peut être décisif & rdquor;, a ajouté le Colombien.

De son côté, le Brésilien Marcenio Il a fait ses débuts en tant que buteur cette saison avec une rencontre remarquable à Saragosse. « Nous sommes dans un très bon moment et nous devons essayer de maintenir la dynamique gagnante pour affronter la Ligue des champions avec confiance. Les Palau doivent être une forteresse, on ne veut pas perdre de points à domicile et encore moins face à Jaén, qui est un rival direct dans la lutte pour la première position », a souligné l’ancien Russe Gazprom-Ugra.