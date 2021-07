Le Barça fait le “miracle” et teint sa cinquième ligue en tant que Blaugrana

30/06/2021 à 22:21 CEST

Le FC Barcelone a fêté son cinquième championnat aux Palau après un match incroyable dans lequel il a égalisé le score à deux reprises dans la dernière minute (du temps réglementaire et des prolongations) pour gagner aux tirs au but.

FCB

LEV

FC BARCELONE, 2

(0 + 1 + 0 + 1) : Dídac (p.), Aicardo, Marcenio, Dyego, Ferrao -cinq de départ-, André Coelho, Daniel (1), Esquerdinha, Adolfo, Ximbinha et Matheus (1).

LIFT UD, 2

(0 + 1 + 1 + 0): Fede (p.), Maxi Rescia, Gallo, Rubi Lemos, Pedro Toro -cinq titulaires-, Roger Serrano, Marc Tolrà, Rafa Usín (2), Esteban et Mario Rivillos.

ARBITRES

Felipe Madorrán (basque) et Urdanoz Apezteguia (navarrais). André Coelho a été expulsé pour deux cartons jaunes (18h03 et 24h49). Ils ont montré un carton jaune à Esquerdinha (10:56), Ximbinha (12:34), à l’entraîneur Andreu Plaza (28:33) et à Ferrao (42:07), du FC Barcelone ; et Marc Tolrà (18:16), Pedro Toro (18:16) et Rubi Lemos (24:49), de Levante UD.

BUTS

0-1, Rafa Usin (20:21); 1-1, Daniel (39:16) ; 1-2, Rafa Usin (41:32); 2-2, Matheus (45:14).

PEINE

Ferrao, but (1-0); Pedro Toro, pour Didac ; Ximbinha, but (2-0); Rafa Usín, but (2-1) ; Esquerdinha, pour Fede; Mario Rivillos, but (2-2) ; Marcenio, but (3-2) ; Maxi Rescia, but (3-3) ; Dyego, but (4-3) ; Marc Tolrà, but (4-4) ; Daniel, but (5-4) ; Esteban, pour Didac.

INCIDENTS

Troisième et dernier match de la finale de la ligue espagnole de futsal masculin de première division, disputé devant 2000 spectateurs au Palau Blaugrana (Barcelone). De cette façon, l’ère Andreu Plaza ferme ses portesavec une joie débordante

. Sans aucun doute, le mérite d’une équipe qui s’est rapprochée de 19 points de l’équipe valencienne qu’elle a battue en finale est énorme. Comme prévu, la première phase du match a été une phase de concessions mutuelles continuesavec des risques très limités

, les deux finalistes plus en attente de profiter d’un échec rival que de créer des actions de réel danger. Ainsi, après une tête à l’extérieur d’Esquerdinha pour passer de Dídac en 4′, ils sont arrivésdeux échecs consécutifs côté local avec Roger Serrano comme bénéficiaire

, mais l’équipe du Barça n’a pas su s’allier avec Marc Tolrà dans le premier alors qu’il aurait dû terminer et tirer à l’extérieur dans le second.

La première partie a été marquée par les nerfs

| JAVI FERRÁNDIZ

Le Barça a pris note et a levé le piston de sa pression défensive, ce qui lui a permis de devenir propriétaire et maître du jeu avec deux tirs sensationnels d’Adolfo et une volée d’Esquerdinha à laquelle Fede a bien répondu. Après plusieurs minutes de score, Esteban a testé Dídac à 10′ et Ximbinha a envoyé un tir à la base du poteau

avec pratiquement aucun angle. Notamment, le Brésilien a déplacé un malheureux Daniel de la deuxième « unité ». Les locaux étaient légèrement supérieurs et entre la défense et Fede, ils ont évité le but de Ferrao presque à bout portant en 16′ et immédiatement après, Dyego a été expulsé, bien quesur 17′ un tir magistral de Rubi Lemos s’est écrasé dans la barre transversale

.

Un Marcenio remarquable tente de surpasser Gallo

| JAVI FERRÁNDIZ Les Granotas, qui avaient commis deux fautes dans les deux premières minutes, en ont fait trois de suite et se sont placés à cinq ou deux minutes de la fin, égalant ainsi les cinq locaux. Le match s’est réchauffé et les Portugais André Coelho a forcé Fede à faire de son mieux

à 19′ dans la dernière action du premier acte.Levante est revenu au moins quatre minutes en retard . La RFEF ferait bien de lutter contre ces circonstances. Bien sûr, il l’a fait au maximum. L’ancien bleu Roger Serrano a testé Dídac et dans l’action suivante Rafa Usín a marqué le 0-1 à volonté

après un rejet du gardien catalan. Une énorme passivité défensive. Impardonnable. Le Barça a bien réagi avec un tir légèrement dévié de Marcenio et un autre de Ferrao au poteau. Tellement bon que Diego Ríos (l’architecte de cette grande équipe) a donné le maillot de gardien à Rubi Lemos à 16h44

à la fin pour empêcher le jeu de changer.

Levante célèbre le but de Rafa Usín

| JAVI FERRÁNDIZ Et changer. Des trucs de futsal. André Coelho partait et Rubi Lemos a fait un tacle de rugby, mais le Portugais a remué et tous les deux ont vu du jaune. L’ancien Benficail en avait déjà un et a été expulsé

. Le couple arbitral a bien appliqué le règlement, oui, avec une certaine fanfaronnade. Les locaux ont dépassé les deux minutes en infériorité

avec une mention spéciale pour Adolfo, Marcenio et Aicardo. Et les Palaos ont explosé. Dyego et Ferrao ont jeté l’équipe dans leur dos, mais ils n’ont pas pu avec le réseau défensif en visite ou avec Fede.

Ferrao n’a pas été donné un mètre par les granotas

| JAVI FERRÁNDIZ Andreu Plaza a donné le maillot du gardien de but à Daniel et le Barça a tout tenté sans succès, mais il a insisté et déjà à la dernière minute un magistral L’envoi de Marcenio a été transformé par Daniel à 1-1. Extension

quand l’équipe valencienne touchait déjà le titre avec ses mains ! Après une attaque sensationnelle de possession, à nouveau Rafa Usin Il a tiré sur Dídac pour rattraper le sien

et, accessoirement, se venger d’un rival dont le joueur n’a guère eu l’occasion de le prouver. Ferrao a de nouveau heurté le poteau et, déjà dans la seconde moitié des prolongations, le Brésilien Matheus a fait irruption dans la petite zone pour établir le 2-2

46 secondes de la fin et envoyer le match aux tirs au but. Et là, le Barça régnait. Seul Esquerdinha a échoué, Daniel a marqué le premier de la mort subite etDídac a arrêté le lancement d’Esteban comme il l’avait déjà fait avec Pedro Toro pour donner la ligue aux locaux

.