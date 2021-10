Le Barça fait match nul à Porto après un match irrégulier

28/10/2021 à 22:23 CEST

Le FC Barcelone a fini par faire match nul sur le court de Porto (33-33) Après avoir offert un match irrégulier où il a commencé quelque chose de froid et pas très concentré et après la pause il a perdu sept buts. La réaction est venue du but avec le départ de Maciel et du but avec Aleix, mais ce n’était pas suffisant pour la victoire.

Jeu très compliqué pour lui FC Barcelone contre Porto qui est sorti sur le terrain très excité qu’il devait s’utiliser à fond dans tous les sens s’il voulait obtenir quelque chose de positif contre les Catalans.

La technique Magnus anderssoIl a vite vu comment ses indications se traduisaient sur le court avec un avantage pour ses élèves de trois buts grâce en grande partie à la défense un peu molle des hommes d’Ortega.

Après un bâton de N’Guessan, ce n’est qu’après presque sept minutes de jeu que le Barça a réussi à percer le but rival que le Danois Sebastian Frandsen est devenu le pire ennemi des lanceurs du Barça lors de la première mi-temps.

Il s’est aussi réveillé dans le but du Barça Gonzalo Pérez de Vargas qui, grâce à ses excellents arrêts, a longtemps empêché l’équipe portugaise de continuer avec un avantage au tableau d’affichage.

Les Catalans ont raccourci les distances malgré le handball physique offert par Porto et 17 minutes plus tard, ils ont réussi à prendre l’avantage sur le tableau d’affichage pour la première fois. Cependant, le Barça n’a pas pu trouver le moyen de faire circuler son handball. Durant la première mi-temps, ils ont manqué de fluidité et de vitesse, leurs armes principales, et la surface d’Andersson en a profité pour revenir à la pause avec trois buts d’avance (17-14). Ce n’était pas définitif, mais c’était inquiétant.

Mauvais début de deuxième mi-temps

En seconde période, les choses ont empiré pour un Barça qui n’a pas réussi à vaincre la défense de fer de Porto avec Valdés et Iturriza comme murs de soutien pour un Frandsen devient de plus en plus gros dans son objectif.

Avec Mem toujours sous contrôle, les Catalans ont tenté de pénétrer la défense par le pivot, mais les inexactitudes se sont succédées et avec un Barça Inconnu, l’équipe portugaise a réussi à obtenir un 21-14 très dangereux au tableau d’affichage qui a forcé Ortega à demander un temps mort.

Maciel, révulsif pour le Barça

L’une des solutions recherchées par Ortega était d’engager Leo Maciel sur la piste, qui avec quatre arrêts consécutifs a stimulé ses coéquipiers qui ont réussi à réduire l’écart avec un Aleix Gómez très inspiré. Les Catalans en cinq minutes d’inspiration ont réduit l’avantage portugais à un seul but (25-24).

Changement à nouveau du panorama dans la partie avec ceux d’Ortega plus activés et l’équipe portugaise réduisant son endurance dans le jeu d’une marche malgré le fait de jouer avec sept joueurs plusieurs minutes, une alternative qui n’a pas été efficace pour eux de maintenir le grand avantage qu’ils avaient obtenu.

En 51 un but de Ange Fernandez il a remis les tables au tableau d’affichage et à 55 Aleix Gómez à nouveau de sept mètres, a donné l’avantage au Barça avec son 11e but (30-31). Avec la foule pleine et le public pleinement livré, Porto a continué à travailler au coup par coup et 19 secondes ont eu la victoire en main alors qu’ils étaient 33-33, Gonzalo Pérez de Vargas a arrêté le tir et armé la contre-attaque, mais les arbitres ont arrêté le jeu juste quand N’Guessan a tiré sur une contre-attaque pour le but vainqueur. C’était une erreur de table et après un examen, les arbitres ont renvoyé le ballon à Gonzalo avec cinq secondes. Le Barça n’a pas obtenu le but et le terrain a terminé à égalité.