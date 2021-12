Le Barça fait ses adieux à 2021 contre Ademar, un classique

12/11/2021

Le à 20:54 CET

Après avoir dit au revoir à la Ligue des champions cette année avec un mauvais goût dans la bouche après un match nul contre le Paris Saint Germain (28-28), il touche dites au revoir à 2021 avec une victoire contre Abanca Ademar de León (11h00), un classique de la Ligue Asobal vient de moins bien malgré toute une légende du handball espagnol sur le banc tel quel chaînes Manolo.

L’Ademar arrive au Palau après quatre défaites consécutives et avec Chains discutéMais c’est une arme à double tranchant, car l’équipe léonaise voudra faire plaisir à ses fans avant Noël.

Carlos Ortega a les victimes de Luis Frade et Timothey N’Guessan, avec une petite déchirure fibrillaire au mollet de la jambe droite, mais il pourra compter sur Melvyn Richardson, déjà récupéré et pour boucler l’appel qu’il a appelé Juan Palomino, un ailier du Barça B.

Avantage de tête

Le Barça conserve une confortable avance de six points sur Asobal malgré la perte de deux points due à un mauvais alignement de Youseff Ben Ali face à Torrelavega et après la Commission de la Compétition RFEBM si déterminée malgré le fait que le Barça l’emportera 41-28. La défaite ce samedi de Fraikin Granollers au tribunal de l’Atlético Valladolid par un 37-36 serré, il a profité au Barça dans ce sens.

Après ce match, les compétitions par équipes subissent une longue interruption jusqu’en février en raison du différend européen (du 13 au 30 janvier en Hongrie et en Slovaquie), auquel participeront jusqu’à onze joueurs du Barça avec leurs équipes nationales respectives. Ortega devra à nouveau croiser les doigts pour que toutes ses troupes « entières » lui reviennent et avec une usure physique minimale puisqu’au retour, il entrera dans la phase la plus décisive de la saison.