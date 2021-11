Le Barça féminin continue d’exposer

18/11/2021 à 15h15 CET

Le FC Barcelona de Jonatan Giráldez continue d’entrer dans l’histoire du football féminin. La victoire (0-5) contre Hoffenheim lors de la quatrième journée de l’UEFA Women’s Champions League lui laisse une édition de plus en quarts de finale, ainsi que l’un des grands favoris et prétendants au titre.

Les Catalans, où Alexia (p.), Paredes, Aitana, Torrejón et Crnogorcevic se partageaient les buts du match, ils ajoutent un total de 14 victoires lors de la saison 2021/22 entre LaLiga Iberdrola (10) et l’UEFA Women’s Champions League (4), en plus de l’équipe la mieux classée dans les deux cas : 58 et 15, respectivement.

100% – @FCBfemeni a remporté les 14 matchs qu’il a disputés entre Primera Iberdrola (10) et @UWCL (4) cette saison, étant également l’équipe qui a marqué le plus de buts dans les deux compétitions (58 et 15 respectivement). Rouleau. pic.twitter.com/cGN4sFeQtb – OptaJose (@OptaJose) 17 novembre 2021

L’équipe catalane a montré une fois de plus qu’elle n’a pas de rival ni en Espagne ni en Europe et fait partie des grands rivaux à battre en cette saison 2021/22 : En tant qu’actuels champions du triplet, les Catalans continuent de montrer leur autorité et un niveau de jeu difficile à atteindre aujourd’hui..

Un nouveau triplet, la grande illusion

Les femmes de Giráldez ont entamé le parcours comme un rouleau compresseur : avec seulement 14 matches, déjà ils mènent facilement à la fois le championnat national et dans la compétition continentale maximale. Dans les deux compétitions, bien sûr, ils sont les meilleurs prétendants.

Les Catalanes ont réalisé le premier triplé de l’histoire du football féminin espagnol et fait du FC Barcelone le premier club à remporter un triplé dans le football masculin et féminin.