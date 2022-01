Le Barça frise l’épopée et Manresa, la Coupe après un match sensationnel

01/09/2022

Le à 19:38 CET

Dans un match sensationnel dans lequel le Barça s’est battu malgré un manque de force et d’entraînement dans certains cas, BAXI Manresa a remporté la victoire en prolongation 95-96 faire un pas de géant vers la Copa del Rey.

BARÇA, 95

(17 + 27 + 15 + 27 + 9): Nico Laprovittola (2), Kyke Kuric (8), Nigel Hayes (17), Nikola Mirotic (20), James Nnaji (10) -cinq de départ-, Sertaç Sanli (16 ), Cory Higgins (2), Rokas Jokubaitis (15), Agustín Ubal (3) et Rolands Smits (2).

BAXI MANRESA, 96

(25 + 12 + 23 + 26 + 10) : Dani Pérez (2), Joe Thomasson (3), Elias Valtonen (8), Chima Moneke (18), Ismaël Bako (14) -cinq titulaires-, Sylvain Francisco (25 ), Rafa Martínez, Juanpi Vaulet (2), Yankuba Sima (5), Luke Maye (12) et Dani García (7).

ARBITRES

Miguel Ángel Pérez Pérez, Javier Torres et Vicente Martínez. Ils ont indiqué la technique à l’entraîneur Sarunas Jasikevicius (27:42) du Barça; et l’entraîneur Pedro Martínez (20:12) et Silvain Francisco (35:06), de BAXI Manresa.

INCIDENTS

Match reporté correspondant à la 14e journée de la ligue masculine de basket-ball Endesa joué devant 3892 spectateurs au Palau Blaugrana (Barcelone).

L’équipe de Sarunas Jasikevicius a eu le match très difficile à plusieurs reprises, mais elle s’est toujours reconstruite en le grand soir du jeune James Nnaji (17 ans et +19 valorisation), mais ce n’était pas suffisant pour gagner.

Le duel a été marqué par les multiples pertes d’une équipe du Barça qui ne pouvait compter sur les blessés Àlex Abrines, Nick Calathes et Pierre Oriola ou les ‘positifs’ Dante Exum, Sergi Martínez et Pierre Oriola en plus des jeunes Gael Bonilla et Michael Caicedo.

Devant, une équipe Manresa qui a joué une bonne partie de ses options pour la Copa del Rey et qui a commencé à jouer très vite et avec un grosse intensité avec quatre points de Chima Moneke (2-6) jusqu’à ce qu’émerge l’un des joyaux de la carrière du Barça.

James Nnaji a été présenté avec des majuscules dans la Ligue Endesa

| FCB

Avec seulement 17 ans et toujours « vert » dans certains aspects, James Nnaji a fait preuve de maturité et d’un énorme enthousiasme pour marquer six points d’affilée et collaborer à un match nul qu’il a signé avec un camarade sensationnel (8-8).

BAXI Manresa a défendu très fort avec la Coupe entre les sourcils et entre l’irruption d’Ismaël Bako (trois blocs au premier quart) et un triple de Sylvain Francisco a pris six points de location (8-14, min. 6h05). Les triples des jeunes Agustín Ubal et Sertaç Sanli ont à nouveau resserré le score (17-18) avant un nouveau pull mené par le « tueur » Luke Maye pour le 17-25 avec lequel l’entracte a été atteint.

Le Barça a poussé fort en défense et a causé jusqu’à huit défaites de visiteurs en première mi-temps. Ainsi, du 19 au 29, qui était le meilleur moment de Pedro Martínez, il est allé à un 32-31 avec un triple de Mirotic et un performance colossale de Nigel Hayes (12 points à la mi-temps).

Les locaux ont commencé à se sentir à l’aise et aidés par deux « gorrazos » de Nnaji et par les triples de Jokubaitis, un autre de Hayes et le troisième de Sanli, ils sont allés aux vestiaires avec sept points de revenus (45-37) après avoir signé 27-12 au deuxième trimestre Cela a encore plus de valeur pour la situation elle-même et pour combien le rival était en jeu.

Ceux des Bages arrivaient mieux aux menaces extérieures et, petit à petit, ils se rapprochaient malgré le cinquième bloc d’un Nnaji qui s’immobilisa avec +16. Le fait est que Manresa était 49-48 (min 24:00) après un triplé d’Elias Valtonen.

Nikola Mirotic a dû multiplier

| DAVID RAMÍREZ

Dani Pérez a raté un triple et perdu un ballon avec 51-50 au tableau d’affichage, ce qui a provoqué la réaction locale avec deux triples d’un colossal Hayes (17 points déjà) et de un Jokubaitis inspiré prendre l’air (59-54). Soit dit en passant, Jasikevicius a reçu une technique aussi regrettable que celle que Pedro Martínez avait reçue lors de la première action du quatrième.

Cependant, l’équipe visiteuse donnait à nouveau le rythme et profitait du charabia d’erreurs offensives qu’était devenu le match pour réduire à nouveau l’écart avec quatre lancers francs de Francisco et fermer le quart d’avance grâce à un ‘matazo’ de Bako de l’ancien col de la Chorale Roanne (59-60).

Le Barça a mis de l’intensité sur lui, mais il a manqué de fraîcheur après les deux semaines les plus dures de ces derniers temps entre blessures et points positifs. Et entre ça, les 15 défaites, l’erreur de tir et la « bonté » défensive de Sanli, entre Moneke et Bako ils ont réussi à rapprocher leur équipe de la Coupe (65-70 après un partiel de 6-16).

Le poisson a failli être vendu en pleine confusion locale après un triplé de Francisco (67-77), mais l’équipe de Saras n’abandonne jamais et refait surface en se basant sur la caste avec cinq points de un Kuric récemment remis du covid qui a stimulé les Palaos de placer le jeu dans un mouchoir malgré la fatigue logique du Barça (76-77 à 2h59 de la fin).

Laprovittola a tout tenté malgré son manque de rythme

| DAVID RAMÍREZ

Et la rentrée s’est soldée d’abord par un ‘2+1’ de Nnaji qui n’a pas pesé la responsabilité du coup franc pour arracher Juan Carlos Navarro avec +19 le record d’évaluation d’une personne de moins de 18 ans au Barça et puis avec un triple de un Mirotic qui s’est très bien terminé (82-79 en l’absence de 1:44).

Dans la dernière ligne droite du temps réglementaire, le triplé de Francisco, antisportif à Mirotic qui n’a pas raté celui de Podgorica, le panier de Jokubaitis (86-84) et « Coast to coast » par un Francisco imparable pour forcer le temps supplémentaire suce le klaxon (86-86).

En heures supplémentaires, un Francisco avec l’estime de soi à travers les nuages ​​a semblé faire exploser le jeu définitivement (87-92), mais le Barça n’a pas baissé les bras et est revenu grâce aux lancers-francs ratés par les visiteurs et à un triplé de Mirotic (94-93 à 1h16 de la fin).

Thomasson a marqué ses seuls points sur trois pour aller 95-96 avec 18 secondes à jouer et le triple sur la corne de Hayes a raté. Final. 95-95. Rencontre sensationnelle au cours de laquelle un Barça très diminué s’est battu avec fierté jusqu’au bout contre un BAXI Manresa qui touche déjà la Copa del Rey.