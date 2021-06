Le Barça ira à Palma presque “avec ce qui se passe”

10/06/2021 à 19h00 CEST

Le FC Barcelone vit un jeudi de joie marquée après la victoire très dure contre l’Inter cela a permis d’aller en demi-finale et en même temps la déconnexion pour recharger les batteries face à ce qui s’en vient.

Le duel houleux de mercredi aux Palau avec une prestation arbitrale contestée qui a provoqué l’indignation des Palau et de tout le banc du Barça la liste des victimes s’allongera samedi à Son Moix lors du premier match des « demi-finales » contre Palma Futsal.

Aux blessés de longue durée Sergio Lozano et Miquel Feixas Ils seront rejoints par Adolfo et Daniel avec un match de penalty pour le carton rouge direct qu’ils ont vu devant les interistas.

De son côté, le technicien Place Andreu il va manquer deux matchs et n’atteindrait qu’un hypothétique troisième duel, tandis que Dyego sera dubitatif jusqu’au dernier moment après n’avoir pas joué une minute dans le troisième match et seulement quelques-uns dans le second.

Cependant, les pousses vertes offertes par les moins communes invitent à un optimisme modéré. le brésilien Matheus émergé avec deux objectifs clés, Bernat Povill a fait une défense sensationnelle dans la deuxième infériorité et Joselito a causé le deuxième jaune à ‘Nakata’.

Le rouge à Daniel était assez rigoureux

| JAVI FERRÁNDIZ

En outre, André Coelho est déjà capable de jeter l’équipe dans son dos, Marcenio est encore une fois celui des grands jours, Esquerdinha a été décisif avec son jeu à la première touche, Aicardo est à un niveau sensationnel et Dídac est la clé de tout pour ses arrêts et pour sa capacité à arbitrer ses rivaux quand il va de l’avant ‘à la Higuita’.

la satisfaction

« L’équipe a très bien concouru dans les trois matchs du match nul. Je pense que nous aurions dû gagner ici et eux là-bas, mais c’était l’inverse. Ils savent que l’équipe est longue, qu’il y a des moments pour tout le monde et c’est un moment qu’ils ont très bien utilisé. Et évidemment avec les pertes d’Adolfo et Daniel, ils devront jouer à Palma (le moins commun) & rdquor; Place Andreu après le match, qui risque de ne plus s’asseoir sur le banc en cas de défaite lors des deux premiers duels de demi-finale.

«Nous avons montré qu’ensemble, nous pouvons battre n’importe qui. Nous devons continuer comme ça, car il y a beaucoup de ligue devant nous. Je suis content car j’ai pu aider l’équipe, a expliqué le double buteur Matheus. “C’est le premier match que nous avons gagné contre l’Inter cette saison après avoir perdu la finale contre eux. Nous voulions vraiment les vaincre & rdquor;, a indiqué un André Coelho qu’il est devenu un joueur très important dans l’équipe.

Miguel Andrés dirigera les deux prochains matchs

| JAVI FERRÁNDIZ

“C’est le Barça qui veut gagner samedi à Palma et apporter le premier point aux Palau, même si Nous ne sommes pas favoris pour cette fête & rdquor;, a-t-il déclaré gardien Didac, le grand protagoniste du match et la cravate dans tous les aspects.

Un grand rival vous attend

Devant Palma, la deuxième meilleure défense du tournoi après le Barça. Avec les anciens bleus Joao Batista et Rafa López, ceux d’Antonio Vadillo ont une belle équipe dans laquelle brillent le but Carlos Barrón, le centre international espagnol Raúl Campos, et les Brésiliens Vilela, Diego Nunes, Tomaz et Higor.

Celui qui est encore blessé est Mati Rosa, signé par le FC Barcelone en juin 2020 pendant quatre saisons malgré le fait qu’il n’a pas fait ses débuts en tant que joueur du Barça et qu’il ne le fera probablement pas. L’Argentin a cassé le croisé au genou droit en janvier dernier.

Mati Rosa, une signature du Barça avec beaucoup de malchance

| FCB

Des précédents favorables

Il y a deux saisons, Palma et Barcelone ont joué un demi-finale intense dans laquelle le Barça s’est qualifié sans gagner aucun match, puisqu’ils ont ajouté le premier point de pénalité (3-2) aux Palau après avoir terminé le temps réglementaire et les prolongations avec 2-2 avec un superbe arrêt de Juanjo et un but de Dyego dans les deux dernières pénalités maximales.

Dans la seconde Palma s’impose avec autorité (3-1) et dans le troisième, l’ancien joueur de Barcelone Joao Batista a égalisé la minute après le but de Lozano et les tirs au but ont souri à Plaza.

Avant, lors de la campagne 2016-17, le premier d’Andreu Plaza sur le banc de l’équipe première, Le Barça a battu l’équipe des Baléares 2-0 en quarts de finale avec des victoires à Son Moix (2-5) et aux Palau (5-1) avec deux buts d’un Dyego dont la compétition sera déterminante pour les Catalans.